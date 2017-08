Cesta k úspechu nemusí byť len vyšší plat: Ako sa finančne pripraviť na veľký krok v pracovnom živote

Zdroj: CNBC

Foto: thinkstock

dnes 0:29 -

Najhoršie je to vtedy, ak máte pocit, že ste sa niekde zasekli. Keď si možno nedokážete nájsť inú prácu. Možno ani neviete, akým smerom sa uberať. Podľahnete obavám, že váš osud je už navždy spečatený.

Dobrou správou je, že veľa ľudí malo presne takéto pocity a nakoniec sa im predsa len podarilo uniknúť. Možno nadišiel aj pre vás čas na zmenu, keď si želáte, aby ste boli radšej chorí, než mali ísť do práce. Niekedy ale v skutočnosti vaša práca zlá nie je, len pre vás nie je najvhodnejšia. Alebo aj bola, ale len do momentu, kým ste nezačali stagnovať. Keď sa už nemáte kam posunúť.

"V pondelok ráno som sa prebudil v nádeji, že som chorý, takže by som nemusel ísť do kancelárie," hovorí Albert. "Vtedy sa ukázalo, že potrebujem zmenu." Našťastie už pracoval aj na voľnej nohe, takže stačilo sa začať viac sústrediť na druhé zamestnanie a viac energie venovať na naplánovanie úplného prechodu. "Skôr ako som urobil tento krok, chcel som dosiahnuť úspory na úrovni asi ročného platu, čo by mi pomohlo sa uvoľniť čo najviac." Nakoniec to boli len mzdy na prežitie troch mesiacov bez práce, ale pomohla práca na voľnej nohe. "Musíte začať plánovať, dokonca aj keď si myslíte, že riešenie vášho sna je vzdialené na päť rokov. Ak si začnete odkladať peniaze už teraz, umožní vám to urobiť rozhodný krok v momente, keď viete, že nadišiel ten správny čas a zbytočne neodsúvať svoje rozhodnutie zmeniť nie až tak skvelú pracovnú pozíciu," odporúča Albert.





Je to viac ako rok, kedy sa Albert rozhodol pre zmenu. Svoj predchádzajúci plat už prekročil o osem až desať percent. Čo je ešte lepšie, stačí mu pracovať 25 hodín týždenne namiesto 40. Pre niekoho, kto hľadá lepšiu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom, je to skutočne nevyčísliteľné plus. Ďalšou stratégiou, ktorá pomohla Albertovi, bolo otvorenie si podnikateľského účtu. Takto si jasne oddelil svoje príjmy z podnikania od mzdy, ktorú si vypláca. Tento krok uľahčil ponechať si svoj pôvodný rodinný rozpočet tak, ako si ho stanovil, kým ešte pracoval na plný úväzok. Navyše je to s nastaveným rozpočtom ešte jednoduchšie, pretože mu časom príjmy vzrástli.







"Vaša práca je jednoznačne dôležitá, ale nemala by pohltiť váš život, určite by ste nič také nemali trpieť po celý čas." Albert veľmi neriskoval pri ceste za svojim šťastím, už predsa aj pomimo práce robil niečo, čo ho baví. Odporúčanie číslo dva znie: skúste si vybudovať svoje vlastné podnikanie na primeranú veľkosť ešte pred tým, než sa rozhodnete, že vás bude živiť. Musíte mať istotu, že váš podnikateľský plán je životaschopný a úspech replikovateľný. Ak sa k týmto otázkam nepostavíte zodpovedne, možno sa časom budete musieť vrátiť k bežnej práci. Plánovanie, ako pre podnikanie, tak aj pre financie, je beh na dlhú trať. Musíte zabezpečiť udržateľnosť vášho sna.

Byť nešťastný v práci, pocit nenaplnenosti atď. sú určite potrebným impulzom na zmenu. Ale môže to byť aj pozitívny signál, ktorý vás nabáda ku zmene, keď si uvedomíte, že možno máte potenciál na rozbehnutie vlastného podnikania. Albert tvrdí, že nikdy nechcel byť sám sebe šéfom. "Nerozmýšľal som nad tým, či je lepšie byť zamestnancom, alebo nie, ale ako som strávil dva roky blogovaním, uvidel som potenciál, ktorý som sa snažil naplniť," povedal. Blog je zameraný na osobné financie, teraz pomáha ostatným dosiahnuť svoje podnikateľské sny.

Nie je ľahké opustiť svoju prácu a pustiť sa do vlastného podnikania. Možno už máte pred sebou zopár bezsenných nocí, než to všetko klapne. Je dobré pripraviť sa na niekoľko vecí, ktoré bude nutné urobiť.



Pripravte sa na finančné obety

Môže to trvať niekoľko rokov, kým dosiahne úspech, takže skúste si zachovať svoju doterajšiu prácu na plný úväzok a popri nej niečo rozbehnúť. Kľúčovým je na začiatku neutrácať príliš veľa, aj ke´d s určitými investíciami rátať treba, aby sa ukázalo, či je myšlienka sama osebe životaschopná. Keď sa ukáže, že by to mohlo fungovať, môžete investovať väčšinu zisku do rastu podnikania.

Rozširujte svoje znalosti z odvetvia aj vašu sieť kontaktov

Najskôr to začína okruhom priateľov, ktorí vám dajú spätnú väzbu. Keď sa váš biznis rozbehne, mali by ste mať neustále na pamäti, že odporúčania sú základom úspechu. Ak máte zoznam osobných kontaktov vo vašom odvetví, oslovte konkrétnych ľudí a vybudujte si vlastnú klientsku základňu.Ale uistite sa, že nesľubujete niečo, čo nedokážete splniť. Už to nie je o tom, že budete len pasívne čakať, mať strach, z nesprávneho rozhodnutia. Teraz už pracujete pre seba. Pripravte sa na to finančne aj profesionálne. Ale nezabudnite, v určitom okamihu budete na ťahu.







Pripravte sa na chyby, ktoré by ste mohli urobiť

Jednou z najťažších častí podnikania je rozvrhnúť si správne čas. Koľko ho strávite vecami, ktoré vám peniaze nezarobia. Nie je to len byrokracia, ale aj administratíva pri správe podnikania, ako je riadenie peňažných tokov, riadenie očakávaní klientov, zabezpečenie toho, aby vám zaplatili včas, atď. Možno to je pre vás dnes ešte nepredstaviteľné, že by ste dali výpoveď a na vlastnú päsť dokázali zdvojnásobiť svoj príjem. Všetko sa dá ale vopred zistiť. Koľko peňazí budete potrebovať, či si dokážete vytvoriť klientsku základňu, či dokážete časom rásť... Nepodceňujte tento krok a urobte si čo najpodrobnejší prieskum ešte pred tým, ako sa odhodláte k zmene, od ktorej si tak veľa sľubujete.