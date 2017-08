Kryptomena a jej rekordy: Čo ak by bol Bitcoin akciou?

Zdroj: CNBC

Foto: SITA/AP

dnes 15:25 -

Bitcoin v utorok atakoval ďalší rekord, pričom pokračujúca rally priniesla svoje aj pre trhovú kapitalizáciu. Kryptomena zaznamenala v utorok obchodnú cenu vo výške 4 483,55 USD, čím pokračuje v silnom rastúcom trende zaznamenanom za ostatné dva týždne. Podľa internetovej stránky CoinDesk sa už Bitcoin prepadol, avšak len o 4,265,29 dolára.

Trhová kapitalizácia Bitcoinu, teda celkový počet mincí v obehu vynásobených cenou, dosiahla 73,5 miliárd dolárov, čo je rekordná hodnota uvádzajú údaje Coinmarketcap. Ak by bol Bitcoin akciou (čo nie je), s trhovou kapitalizáciou by bol na S & P 500 tesne za Adobe a Netflix. Adobe má trhovú hodnotu 73,6 miliárd dolárov, zatiaľ čo Netflix 73,8 miliardy dolárov. Bitcoin by už predbehol akcie PayPal, Costco aj Salesforce. Na Nasdaq by to bolo dvadsiaty štvrtý z pohľadu trhovej kapitalizácie.

Samozrejme, mnohí investori vidia Bitcoin skôr ako komoditu alebo menu. Má tiež konečný limit na počte 21 miliónov kusov, čo sa nedosiahne za niekoľko rokov. Na rally sa podieľal rastúci dopyt z Japonska, čím sa zvýšil záujem inštitucionálnych investorov a Bitcoin sa začal považovať za bezpečnú investíciu pri eskalácii geopolitického napätia.

Analytici majú rozdielne názory na to, čo sa môže stať s cenou Bitcoinu v krátkodobom horizonte. Kým Standpoint Research zvýšil svoj cenový výhľad pre Bitcoiny v pondelok o 2500 dolárov, čo naznačuje, že kryptomena by mohla na budúci rok dosiahnuť až 7500 dolárov. Opačného názoru je Goldman Sachs, banka tvrdí, že pred veľkou korekciou môže ešte nastať krátkodobý nárast.