Akcie padajú, v reakcii na ostrú slovnú prestrelku medzi Washingtonom a Pchjongjangom o možnom útoku

Denník The Washington Post informoval o tom, že Severná Kórea už vyvinula miniaturizovanú jadrovú hlavicu, ktorou môže byť vyzbrojená balistická raketa. K takému záveru vraj dospeli analytici americkej armádnej rozviedky DIA. Ak je informácia pravdivá, prekročila by podľa denníka KĽDR kritickú hranicu, a stáva sa jadrovou mocnosťou. Pentagon v júni odhadol, že Pchjongjang môže mať až 60 jadrových bômb. Niektorí nezávislí experti však tvrdia, že ich počet je v skutočnosti oveľa menší. Jadrový program KĽDR postupuje oveľa rýchlejšie, než zahraniční odborníci predpovedali, pripomenul The Washington Post. S odkazom na amerických úradníkov uviedol, že pokročilejší je aj vývoj medzikontinentálnych balistických rakiet schopných zasiahnuť územie USA.







Vyhlásenie o raketovom útoku na ostrov Guam vydal Pchjongjang krátko po utorkovom varovaní prezidenta USA Donalda Trumpa, podľa ktorého by KĽDR radšej nemala ďalej Spojeným štátom vyhrážať. Pokiaľ ale bude, narazí podľa Trumpa na "ohnivú zlobu, akú svet nevidel".

Na vyjadrenie ihneď reagovali trhy. Akcie v Spojených štátoch po celodennom raste nakoniec uzavreli po prejave amerického prezidenta o Severnej Kórei so stratami.











Hlavný index tokijskej burzy Nikkei 225 aj kórejský index Kospi stratili viac ako jedno percento. Index Hang Seng hongkonskej burzy stratil štvrť percenta a trhy pevninskej Číny zakončili seansu zmiešane.



Európske akciové indexy pokračujú v stratách, ktoré presahujú jedno percento. Výraznejšie strácajú akcie bánk, ktorých európsky index klesá o rádovo 1,5 percenta. Paneurópsky index STOXX 600 oslabuje okolo percenta, indexy akcií v eurozóne STOXXEurope aj blue chips eurozóny STOXX50Europe odpisujú o 1,2-1,3 percenta. DAX i francouzský index CAC po zjevně úmyslném incidentu v Paříži nabraly ztráty v blízkosti 1,5 %, nyní se pohybují oba indexy shodně o 1,2-1,3 procenta níže.">Nemecký akciový index DAX aj francúzsky index CAC nabrali straty v blízkosti 1,5%, teraz sa pohybujú oba indexy zhodne o 1,2-1,3 percenta nižšie. DAX oslaboval ruka v ruke s výnosmi nemeckých dlhopisov.







Medzi niekoľkými málo titulmi britského indexu FTSE 100, ktoré sa udržali v čiernych číslach, figurovali ťažiari Randgold Resources a Fresnillo. Ich akcie rástli o viac ako 2 percentá s tým, ako sa investori sťahujú s rastúcim napätím do bezpečia v podobe zlata. Zlato aj striebro pridávajú do jedného percenta.







KĽDR má už za sebou niekoľko raketových testov, pri ktorých vyskúšala novo vyvinuté medzikontinentálne balistické rakety, schopné údajne zasiahnuť kontinentálnu Ameriku. Testovanie sprevádzala ostrá kritika Spojených štátov a vyhrážky jadrovým konfliktom. Vo vyhlásení severokórejskej armády sa uvádza, že armáda by mohla vykonať "preventívnu operáciu", ak sa objavia náznaky, že USA pripravujú provokáciu.



Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Herbert McMaster nedávno televízii MSNBC povedal, že predstava Severnej Kórey vyzbrojenej medzikontinentálnymi raketami s jadrovou hlavicou je "z hľadiska prezidenta neprípustná," uvádza The Washington Post.





Ostrú slovnú prestrelku medzi Washingtonom a Pchjongjangom v utorok komentoval vplyvný republikánsky senátor John McCain, šéf senátneho branného výboru. Vyjadril pochybnosti, že sa Trump k akcii proti KĽDR odhodlá. "Veľkí vodcovia" sa svojim nepriateľom nevyhrážajú, ak nie sú odhodlaní konať," povedal McCain arizonskej rozhlasovej stanici KTAR News.

Guvernér Guamu Eddie Calvo dnes povedal, že severokórejské vyhlásenia nie sú žiadnou hrozbou. Ostrov je podľa neho pripravený na "každú eventualitu" a brániť ho sú pripravené strategické obranné prostriedky USA. "Guam je americké územie ... nie sú tu len vojenské základne," citovala guvernéra agentúra Reuters. Calvo na sociálnych sieťach oznámil spoluobčanom, že je v kontakte s Bielym domom a bol vraj uistený, že úroveň ohrozenia ostrova sa nijako nemení.





Guam, najjužnejší ostrov tichomorského súostrovia Mariany, je autonómne územie USA. Žije tu necelých 200 tisíc ľudí. Na ostrove je námorná a letecká základňa amerických ozbrojených síl.