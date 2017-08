Asociácia súkromných lekárov a Dôvera začali projekt na zlepšenie manažmentu pacientov

dnes 10:46 -

Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR a Zdravita, o.z. v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera a Asociáciou na ochranu práv pacientov (AOPP) odštartovali od 1. augusta tohto roka nový projekt Zlepšenie manažmentu pacienta. Projekt potrvá do marca budúceho roka. Ako informovali v utorok na tlačovej konferencii, projekt prináša lepšie ohodnotenie práce lekára a skvalitnenie starostlivosti o pacienta. Vytvára priestor na zvýšenie starostlivosti o chronických pacientov u všeobecných lekárov. Ďalším prínosom podľa účastníkov projektu je preplatenie výkonu CRP pre všeobecných lekárov pre dospelých v indikovaných prípadoch, s následným zlepšením diagnostiky zápalu a znížením spotreby antibiotík.

Skvalitnenie manažmentu pacienta súvisí aj s objednávaním sa na vyšetrenie na presný čas. "Už v roku 2015 sme hovorili, že jeho zrušenie neprinesie žiadny efekt, skôr chaos a prehĺbenie nedôvery medzi lekármi a pacientmi, čo sa aj potvrdilo. Službu si pacienti stále žiadajú, pričom jej znovuzavedenie nie je zo strany štátu priechodné ani v tomto roku. Projekt hovorí, v rámci skvalitnenia manažmentu pacienta, aj o tejto možnosti, ako aj o snahe skracovania lehoty na prvovyšetrenie, s ohľadom na kapacitné možnosti a systém práce na konkrétnej ambulancii," konštatoval prezident ASL SR a generálny riaditeľ Zdravita, o.z. Marián Šóth.

Každý poistenec Dôvery bude mať možnosť objednať sa na vyšetrenie do ambulancie lekára - člena ASL SR. Týka sa to ambulancií všeobecných lekárov pre dospelých, všeobecných lekárov pre deti a dorast, gynekológov a špecialistov, ktorých v rokovaniach s Dôverou zastupuje ASL SR. Poistenci Dôvery by sa na takzvané prvovyšetrenie k špecialistovi mali dostať najneskôr do troch týždňov. "Vďaka možnosti objednať sa na konkrétny termín vyšetrenia si naši pacienti ušetria čas na iné aktivity a keď pôjdu prvýkrát k špecialistovi, vedia, že nebudú čakať dlhšie ako tri týždne. To sú dve zásadné novinky v spolupráci s ASL SR, ktoré pomôžu aj lekárom, aby dosiahli lepší manažment pacienta a ušetrený čas využili na jeho liečbu. Našim ďalším krokom je dosiahnuť podobnú dohodu aj s ostatnými lekármi," uviedol generálny riaditeľ Dôvery Martin Kultan.

Asociácia súkromný lekárov opätovne poukazuje na nevyhnutnosť dofinancovania zdravotníctva s dôrazom na ambulantný sektor. "V súčasnom systéme nedofinancovania a perzekúcií ambulantných lekárov, s pribúdajúcimi povinnosťami, s neúmernými sankciami, v systéme bez možnosti navýšenia platieb od zdravotných poisťovní, kedy sme opakovane boli nútení predĺžiť zmluvy so zdravotnými poisťovňami bez úpravy platieb za zdravotnú starostlivosť vykonávanú na našich ambulanciách, hrozí kolaps siete ambulantných lekárov, hazardujeme s dostupnosťou zdravotnej starostlivosti na ambulanciách, ktorú už aj v súčasnosti samotné zdravotné poisťovne v niektorých odbornostiach vnímajú ako kritickú," upozornil Šóth. Asociácia preto víta čiastočnú úpravu finančných podmienok, na ktorej sa po opakovaných rokovaniach dohodli so zdravotnou poisťovňou Union a aj so zdravotnou poisťovňou Dôvera.