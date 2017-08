Tunel Branisko je uzatvorený, opravy cesty komplikuje daždivé počasie

dnes 13:16 -

Doprava z diaľničného tunela Branisko je od ranných hodín úplne vylúčená a tunel je uzatvorený. Dôvodom je havarijný stav cementobetónového krytu vozovky v mieste prechodovej dosky pred východným portálom tunela. Doprava je presmerovaná po obchádzkovej trase po ceste I/18, ktorá bola až do otvorenia tunela Branisko v roku 2003 hlavným spojením medzi Spišom a Šarišom.

"Z dôvodu vysokých teplôt a dlhodobého zaťaženia dopravou došlo k poškodeniu vozovky pred tunelom Branisko. Postupne sa oddelili dosky cementobetónového krytu vozovky od podkladovej vrsty cementobetónovej stabilizácie. Momentálne je tento kryt v havarijnom stave," uviedla hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

Ako doplnila, v rámci prvej etapy prác sa odstráni havarijný stav, aby bola bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, vozovka sa zastabilizuje. "Následne v rámci druhej etapy počas jesennej uzávery tunela zrealizujeme práce potrebné pre finálnu opravu krytu vozovky," doplnila.

"Dva rôzne materiály nevydržali extrémne klimatické podmienky, ktoré sme tu mali v priebehu posledných dní. Druhým vplyvom je doprava, ktorá spôsobila, že na tom bloku to neudržalo a celá platňa sa utrhla, zdvihla sa a vznikol tu takzvaný retardér, ktorý tu z bezpečnostných dôvodov nechceme mať," povedal Róbert Gajer zo spoločnosti RR Unlimited, s. r. o., ktorá realizuje opravy vozovky pred tunelom Branisko.

Ako doplnil, práce komplikuje daždivé počasie. "Materiály sú nastavené tak, že potrebujeme teplé a suché počasie, to očakávame v popoludňajších hodinách. My tu máme ešte veľa práce, aby sme to tu vyčistili a dostali tú platňu tam, kde ju potrebujeme dostať," objasnil.

Gajer doplnil, že podobná situácia sa môže vyskytnúť aj na iných diaľničných úsekoch. "My ako krajina nie sme stavaní na takéto extrémne podmienky. NDS v nových projektoch už tieto problémy rieši. Čo sa týka starých projektov, pri tuneli Branisko očakávame problémy jedine na západnom portáli, ten sa však bude riešiť počas plánovej uzávery tunela v októbri," vysvetlil.

Uzávera tunela potrvá do utorka (8.8.) do 23.00 h. Pre havarijný stav bola počas tohto víkendu (5. - 6.8.) doprava v tuneli obmedzená, vylúčené z nej boli vozidlá nad 3,5 tony a rýchlosť bola znížená na 40 km/h.