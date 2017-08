Nové americké sankcie môžu ohroziť bezpečnosť EÚ

dnes 13:46 -

Predstavitelia nemeckej ekonomiky varujú pred dôsledkami nových amerických sankcií proti Rusku.

„Dôležité projekty, ktoré majú zabezpečiť zásobovanie, by sa mohli pozastaviť, ak sa nemecké firmy nebudú môcť zúčastňovať na ruských plynárenských stavbách,“ uviedol pre DPA Volker Treier, šéf úseku pre podnikanie v zahraničí Nemeckej obchodnej a priemyselnej komory (DHIK). Ak by k tomu došlo, dôsledky by silno pocítila aj nemecká ekonomika.

Sankcie, ktoré Američania nekonzultovali s EÚ, by zasiahli najmä ruský energetický sektor. Ale mohli by sa prejaviť aj vo firmách tretích krajín, ktoré sa podieľajú na modernizácii alebo budovaní ruských plynovodov.

Treier dodal: „Protekcionistické opatrenia nemajú víťazov, len porazených“.

Po rokoch krízy vyvolanej poklesom cien ropy na globálnom trhu a po uvalení sankcií na Rusko v roku 2014 sa ruská ekonomika dostala z krízy. DHIK očakáva, že po štyroch rokoch by mal nemecký vývoz v tomto roku vzrásť asi o 5 %. V rokoch 2013 až 2016 klesol o 40 %.

Za prvých päť mesiacov tohto roka stúpol export strojárskych firiem o 20 %. V predchádzajúcich štyroch rokoch sa prepadol takmer o polovicu. Nemecké firmy však stále dlho vybavujú vývozné povolenia na nové stroje a zariadenia, ale aj na získanie súhlasu na dodávku náhradných dielov.

Nemeckých výrobcov potravín nahradili na ruskom trhu najmä konkurenti z južnej Ázie. Ruská odpoveď na sankcie EÚ viedla v spoločenstve k prepadu cien mlieka, bravčového mäsa a iných produktov. Nemecký agrárny sektor vyčísľuje svoje straty na jednu miliardu ročne.

EÚ nedávno predĺžila protiruské sankcie do januára 2018. Prezident Putin na ne odpovedal predĺžením sankcií na dovoz agrárnych produktov z EÚ do konca budúceho roka.

V zachovaných sankciách vidí Rusko dôležitý nástroj na ochranu svojho agrárneho sektora. Perspektívne sa totiž chce stať dôležitým exportérom potravín.