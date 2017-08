Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň klesol

dnes 15:31 -

Počet Američanov, ktorí v uplynulom týždni požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol a naďalej sa pohybuje v blízkosti historických miním. Aktuálny vývoj na trhu práce v USA signalizuje rastúci dopyt po zamestnancoch.

Počet nových žiadostí o podporu v nezamestnanosti na sezónne upravenej báze v týždni skončenom 29. júla klesol o 5000 na 240.000 z 245.000, uviedlo americké ministerstvo práce. Ekonómovia počítali s poklesom počtu žiadostí na 242.000 z 244.000 pôvodne uvádzaných pre predchádzajúci mesiac.

Počet nových žiadostí sa nachádza na dohľad vyše 40-ročného minima, ktoré dosiahol vo februári, keď padol až na 227.000. To bolo najmenej od marca 1973. A už 126. týždeň po sebe zostáva pod úrovňou 300.000, čo je považované za signál zdravého pracovného trhu. To je najdlhšia takáto séria od roku 1970. To naznačuje, že zamestnávatelia v USA nechcú prepúšťať a že len ťažko zháňajú kvalifikovaných pracovníkov.

Štvortýždňový priemer počtu nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výrazným výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období znížil o 2500 na 241.750 z 244.250.

Počet Američanov, ktorí aj po prvom týždni naďalej poberali podporu, sa v týždni skončenom 22. júla zvýšil o 3000 na 1,968 milióna.

Tvorba pracovných miest sa v tomto roku spomalila, keď nezamestnanosť padla už na zdravých 4,4 %. V piatok (4. 8.) sa očakáva správa o vývoji nezamestnanosti v júli. Ekonómovia počítajú s tým, že v júli sa v USA vytvorilo 180.000 nových pracovných miest.