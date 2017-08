Zmeny v pracovnej zdravotnej službe sú alibistické, podnikateľov neodľahčia

dnes 15:01 -

Navrhované zmeny v pracovnej zdravotnej službe neodľahčia podnikateľov finančne ani administratívne. Tvrdí to podpredsedníčka SaS Jana Kiššová, kritizuje novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. "Zmeny sú len kozmetickými úpravami," uviedla s tým, že takto sa podnikateľské prostredie zlepšovať nemá. Kiššová je totiž za úplné zrušenie pracovnej zdravotnej služby v niektorých kategóriách rizikovosti práce. Ministerské úpravy označila za alibistické.

Ministerstvo zdravotníctva navrhuje, aby pracovnú zdravotnú službu nemuseli zamestnávatelia zaobstarať pre väčšinu zamestnancov trvalým zmluvným vzťahom. Zamestnávateľov pracovníkov v prvej a druhej kategórii rizikovosti práce chcel rezort podľa jeho tvrdení odľahčiť, posudzovať riziko z práce sa tu teraz musí raz ročne. Po novom sa to má v prvej kategórii robiť iba jednorazovo a pri podstatnej zmene práce, v druhej kategórii sa má riziko posudzovať raz za 18 mesiacov. Pri tretej a štvrtej by to malo byť najmenej raz za rok.

SaS s tým nesúhlasí a do parlamentu chce predložiť vlastný návrh. Ten hovorí o úplnom zrušení pracovnej zdravotnej služby v prvej a druhej kategórii, podnikateľom to podľa strany prinesie väčšiu úľavu ako súčasný ministerský návrh.

Novela zákona, ktorú schválila vláda a ešte ju bude musieť prerokovať parlament, by mala vstúpiť do účinnosti v decembri tohto roka. Prioritou kontroly orgánov sa majú stať nie zmluvy zamestnávateľov s pracovnou zdravotnou službou, ale posudky o riziku.