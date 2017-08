Do súťaže Technology Fast 50 sa prihlásilo 20 slovenských spoločností

dnes 14:46 -

Do aktuálneho 18. ročníka rebríčka Technology Fast 50 poradenskej spoločnosti Deloitte sa prihlásilo 20 firiem zo Slovenska. Ide o súťaž pre najrýchlejšie rastúce technologické spoločnosti v strednej Európe. Výsledky budú známe v októbri, informovala PR manažérka Deloitte Henrieta Kiššová.

Súťaž je rozdelená do troch kategórií, z ktorých hlavnou je Fast 50. Najmladšie spoločnosti sa prihlasujú do kategórie Vychádzajúce hviezdy a tie najväčšie do Veľkej päťky. Súťažiaci sú hodnotení na základe rastu ich výnosov za štvorročné obdobie. V rebríčku za rok 2017 sa teda budú analyzovať výnosy za roky 2013 až 2016.

"Rebríček Technology Fast 50 pomáha identifikovať budúcich regionálnych lídrov a vyzdvihnúť tie spoločnosti, ktoré majú najväčší potenciál meniť trhy, priemyselné odvetvia a podnikateľský sektor," priblížil vedúci partner Deloitte na Slovensku Marián Hudák.

Vlani sa v hlavnej kategórii umiestnilo päť slovenských spoločností. Najvyššie umiestnenie dosiahla firma JUMP soft, ktorá obsadila 4. miesto. Nasledovali ju spoločnosti STUDIO 727 na 15. mieste, Aliter Technologies na 30. mieste a Pizza SEO, ktorá obsadila 33. priečku. Päticu slovenských umiestnených uzatvorila BSP Application na 41. mieste.

V špeciálnej kategórii Veľká päťka sa na druhom mieste umiestnila softvérová spoločnosť Aliter Technologies, ktorá vystriedala stálicu v tejto kategórii ESET. Ten v rebríčku bodoval trinásť rokov po sebe. V roku 2016 sa do súťaže prihlásilo dokopy 25 slovenských firiem.