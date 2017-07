BCPB - Oznam

dnes 16:31 -

BRATISLAVA 25. júla (SITA) -

Ukončenie obchodovania:

S účinnosťou od 26.7.2017 bude ukončené obchodovanie s emisiou družstevných podielnických listov ISIN: SK8110000574 emitenta AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., so sídlom Liptovský Ondrej 126, 032 04 Liptovský Ondrej, IČO: 00 195 669, na MTF trhu BCPB z dôvodu zrušenia uvedenej emisie (premena podoby zo zaknihovaných cenných papierov na listinné cenné papiere) v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,219 % p.a., platnú pre aktuálne štvrťročné obdobie od 30.6.2017 do 30.9.2017.

Obnovenie obchodovania:

BCPB, a.s., po dodatočnom splnení ročnej informačnej povinnosti emitenta k 31.12.2016, obnovila s účinnosťou od 26.7.2017 obchodovanie s nasledovnou emisiou akcií na regulovanom voľnom trhu:

ISIN: CS0009005855 – emitent VUNAR, a.s.