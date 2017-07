Deficit verejných financií eurozóny aj celej EÚ klesol

dnes 12:46 -

Sezónne upravený deficit verejných financií eurozóny v prvom kvartáli tohto roka bol na úrovni 0,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), čiže klesol z úrovne 1,1 % HDP v štvrtom kvartáli vlaňajška. V rámci celej Európskej únie sa deficit verejných financií v prvom štvrťroku tohto roka medzikvartálne zmenšil na 1 % HDP z úrovne 1,2 % HDP. Informoval o tom vo štvrtok štatistický úrad Európskej únie Eurostat. Na Slovensku sa však deficit verejných financií medzikvartálne zvýšil, a to na 1,4 % HDP v prvom kvartáli tohto roka z úrovne 1 % HDP, na ktorej bol za október až december 2016.

Verejný dlh eurozóny v závere prvého kvartálu tohto roka bol na úrovni 89,5 % HDP, čiže stúpol oproti úrovni 89,2 % HDP v závere štvrtého kvartálu vlaňajška. V rámci celej EÚ verejný dlh vzrástol z 83,6 % HDP na 84,1 % HDP. Medziročne sa verejný dlh v prvom kvartáli znížil v rámci eurozóny, a to z 91,2 % HDP na 89,5 HDP, aj v rámci celej EÚ, a to z 84,3 % HDP na 84,1 % HDP. Verejný dlh Slovenska bol v závere prvého kvartálu tohto roka vo výške 53,5 % HDP, čiže stúpol o 1,5 percentuálneho bodu oproti poslednému štvrťroku vlaňajška. Medziročne sa slovenský verejný dlh tiež zvýšil a to o 1,7 percentuálneho bodu.

Najvyšší verejný dlh v závere prvého kvartálu 2017 mali Grécko (176,2 % HDP), Taliansko (134,7 % HDP) a Portugalsko (130,5 % HDP). Najnižší verejný dlh evidovali Estónsko (9,2% HDP), Luxembursko (23 % HDP) a Bulharsko (28,6 % HDP). Medzikvartálne verejný dlh vzrástol v 12 členských krajinách EÚ, znížil sa v 15 štátoch a údaje z Írska neboli k dispozícii. Najviac stúpol v ČR, a to o 3,1 percentuálneho bodu (pb), Luxembursku (3 pb), Chorvátsku (2,6 pb) a Francúzsku (2.3 pb). Najviac klesol v Grécku (-2,9 pb), Holandsku (-2,2 pb) a Rakúsku (-2 pb).

Medziročne verejný dlh vzrástol v 8 štátoch EÚ, zmenšil sa v 19 krajinách, údaje z Írska neboli k dispozícii. Najviac stúpol v Lotyšsku (2,7 pb) a Poľsku (2,2 pb). Najvýraznejšie sa verejný dlh medziročne znížil v Holandsku (-4,7 pb), Nemecku (-4 pb), Rakúsku (-3,8 pb), na Malte (-2,9 pb) a v Dánsku (-2,7 pb).