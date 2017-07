Predaj áut v Číne sa po dvoch mesiacoch poklesu vrátil v júni k rastu

dnes 12:01 -

Po dvoch mesiacoch poklesu po sebe zaznamenal predaj áut v Číne v júni zotavenie. Uviedol to dnes čínsky zväz výrobcov automobilov CAAM.

Ako CAAM oznámil, v júni sa v Číne predalo celkovo 2,17 milióna vozidiel. To je o 4,5 % viac než v rovnakom mesiaci minulého roka. Za šesť mesiacov dosiahol rast predaja 3,8 %, keď sa predalo celkovo 13,4 milióna vozidiel.

V predchádzajúcich dvoch mesiacoch, apríli a máji, predaj áut v Číne klesol. Bol to prvý pokles dva mesiace po sebe od roku 2015 a výrazne sa pod to podpísal fakt, že vláda ukončila daňové stimuly na podporu predaja menších áut. Tie do veľkej miery ťahali predaje v minulom roku.

V júni zaznamenal predaj na najväčšom svetovom trhu s autami opätovné oživenie, k čomu prispeli výrazné zľavy. Aj napriek tomu ale celkové tempo rastu nestačí tempu z roku 2016, keď predaje rástli najrýchlejšie za ostatné tri roky.

Tento rok by mal podľa CAAM dosiahnuť rast predaja 5 %, keďže Číňania tieto nákupy do veľkej miery zrealizovali už minulý rok, keď boli výhodnejšie daňové podmienky. Zväz tak potvrdil prognózu z januára. Na porovnanie, v minulom roku sa predaj áut v Číne zvýšil až o 13,7 %. Podľa niektorých analytikov však rast dopytu po nových autách dosiahne tento rok v Číne iba slabé 1 %, maximálne do 4 %.