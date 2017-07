Pracovná sila sa stáva jednou z bariér rozvoja podnikania v SR

dnes 12:16 -

Pracovná sila sa dnes stáva jednou z hlavných bariér ďalšieho rozvoja podnikania v SR. Uviedol to v diskusnej relácii Ekonomika tu a teraz na TABLET.TV predseda Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) Peter Mihók pri príležitosti 25. výročia vzniku komory.

"My sme sa, bohužiaľ, za jednu generáciu (s pracovnou silou) dostali do úplne opačnej situácie (ako sme boli pred 25 rokmi). To, čo bolo predtým našou hlavnou výhodou, teda kvalifikovaná pracovná sila v štruktúre, ktorú táto ekonomika potrebuje a potrebovala, teraz sme v situácii, že dnes sa pracovná sila stáva jednou z hlavných bariér ďalšieho rozvoja podnikania na Slovensku, a to ako pre domáce podnikateľské subjekty, tak aj pre zahraničných investorov," priblížil Mihók.

Podľa neho je to v prvom rade dané systémom vzdelávania, ktorý len veľmi okrajovo reaguje na potreby trhu práce. "My jednoducho nemôžeme vychovávať ľudí, ktorí sú šťastní počas štúdia, ale prestanú byť šťastní, keď dostanú diplom alebo výučný list, pretože šťastie človeka začína, keď sa uplatní v živote. Bohužiaľ, veľa našich mladých ľudí naráža hneď po skončení školy na bariéru tým, že študovali buď na zlej škole, alebo si vybrali zlú profesiu a následne nenachádzajú uplatnenie na trhu práce," upozornil.

Títo mladí ľudia podľa Mihóka potom často odídu do zahraničia, kde pracujú v úplne inej oblasti, za oveľa horších podmienok, ako by robili, keby sa realizovali na tom stupni vzdelania, ktoré si zvolili. "Idú často do úplne podradných prác, ktoré nezodpovedajú ich univerzitnému vzdelaniu alebo idú často na rekvalifikáciu, ktorá si však vyžaduje ďalšie peniaze aj zo strany štátu, aj zo strany mladého človeka či jeho rodiny. Príprava na šťastný život začína teda už na základnej škole," poznamenal.

So zmenami v školstve treba podľa neho začať už od základných škôl. "Je pre nás alarmujúce, že počet hodín matematiky na základných školách sa za ostatných 10 rokov znížil o 50 %. Ako ale chceme vychovávať budúcich technikov, keď už na základnej škole im dáme menej matematiky, ktorá vedie k určitému abstraktnému mysleniu, k technickému mysleniu. Asi len 13 % maturantov maturuje z matematiky, čiže akú základňu vytvárame pre technicky orientované vysoké školy? Tu vidíme problém, že musíme zvýšiť nároky na školách, a to aj na učiteľov, aj na žiakov," podčiarkol.

V príprave pracovnej sily cez neefektívne nastavený systém školstva má podľa neho Slovensko minimálne jednu generáciu stratenú. "Komplexná zmena (v školstve) by mala prísť generačne. Sme preto smutní, že materiál Učiace sa Slovensko nevytvára väčší tlak na vzdelanie mladých ľudí," dodal predseda SOPK.