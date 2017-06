Vládna koalícia chce zvýšiť dane pre majiteľov viacpodlažných domov

Zdroj: TASR

Foto: TASR/Š. Puškáš;A. Moštková

dnes 11:01 -

Kresťanskí demokrati poukázali na to, že podľa návrhu sa bude daň za rodinné domy vypočítavať za každé poschodie. Mala by byť rovnaká pre všetky poschodia vrátane pivničných priestorov pod domom. Doteraz sa pritom daň platila za zastavanú plochu domu a za poschodie mohla obec určiť príplatok. Ten však bol podľa nich len zlomkom dane.



„Tento návrh spôsobí navýšenie daní za bývanie pre všetkých majiteľov viacpodlažných rodinných domov. Podľa príslušnej obce to môže znamenať až dvojnásobné navýšenie dane a môže dosiahnuť aj niekoľko desiatok eur. Pre oligarchov typu Bašternák pod bratislavským Slavínom to asi nebude problém zaplatiť, ale napríklad pre dôchodcov na východe Slovenska to problém bude,“ domnieva sa podpredseda KDH Pavol Zajac.



Takáto závažná novela zákona, ktorá má dosah na veľkú časť obyvateľov Slovenska, by podľa neho mala prejsť pripomienkovým konaním. „Takto potom vyzerá výsledok zrýchleného rokovania parlamentu. Návrh potichu predložia a schvália vládni poslanci, bez pripomienok verejnosti, opozície a odborníkov,“ doplnil Zajac. KDH preto vyzvalo vládnu koalíciu, aby bol návrh v druhom čítaní upravený alebo stiahnutý z rokovania parlamentu.







Novelu zákona o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predložila plénu Národnej rady SR trojica poslancov Ľubomír Petrák, Igor Choma (obaja Smer-SD) a Edita Pfundtner (Most-Híd).



Novela podľa predkladateľov reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a na podnety miest a obcí Slovenska. Niektoré ustanovenia zákona totiž podľa nich aj z dôvodu nejednotnej aplikácie v súčasnosti pripúšťajú rozdielny výklad.



Pri dani zo stavieb chcú poslanci upraviť základ dane a v tejto súvislosti navrhujú upraviť aj výpočet dane zo stavieb, aby sa zdaňovali efektívnejšie a spravodlivejšie.