Americká priemyselná produkcia v máji stagnovala

Po aprílovom raste o vyše 1 % sa priemyselná produkcia v Spojených štátoch v máji oproti predchádzajúcemu mesiacu nemenila. Uviedla to dnes americká centrálna banka s tým, že veľkou mierou sa pod to podpísal pokles produkcie vo výrobnom sektore. Výsledok tak sklamal ekonómov, ktorí počítali len so spomalením tempa rastu.

Federálny rezervný systém (Fed) oznámil, že priemyselná produkcia v USA v máji stagnovala. V apríli ešte zaznamenala rast na úrovni 1,1 %. Ekonómovia očakávali, že bude v raste pokračovať, aj keď jeho tempo sa výrazne spomalí na 0,2 %.

Pod stagnáciu sa podpísal vývoj vo výrobnom sektore, kde produkcia klesla o 0,4 %. Na porovnanie, v apríli zaznamenala rast na úrovni 1,1 %.

Naopak, produkcia v ťažobnom sektore sa zvýšila o 1,6 % a mierne tak zrýchlila tempo rastu, keď v apríli vzrástla o 1,5 %. Vzrástla aj produkcia v energetickej oblasti, aj keď tempo rastu sa mierne spomalilo. Rast dosiahol v máji 0,4 % po aprílovom raste na úrovni 0,7 %.