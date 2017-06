Nemecká ekonomika tento rok vzrastie o 1,7 %, v roku 2018 o 2 %

dnes 14:01 -

Nemecká ekonomika pokračuje v dynamickom raste a vyťaženosť kapacít začína byť vysoká. Zároveň sa však zvyšuje aj riziko prehriatia najväčšej európskej ekonomiky, varoval kielsky inštitút pre výskum svetovej ekonomiky IfW.

Inštitút potvrdil svoje rastové prognózy. V tomto roku počíta so zvýšením nemeckého hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,7 %, v roku 2018 dokonca o 2 %. "Nemecká ekonomika pracuje na plný výkon," uviedol IfW. Predpoveď je približne na úrovni poslednej prognózy Európskej centrálnej banky (ECB) pre eurozónu. ECB počíta, že ekonomika eurozóny v roku 2017 vzrastie o 1,9 % a v roku 2018 o 1,8 %.

Nemecká ekonomika však podľa IfW v súčasnosti rastie rýchlejšie, než je dlhodobo udržateľné. Tým sa zvyšuje riziko obratu a poklesu. "Rast pokračuje už piaty rok," uviedol predstaviteľ IfW Stefan Kooths. Aj napriek tomu, že v dohľadnom čase sa zrejme nebudú zvyšovať úrokové sadzby, netradične dlhé obdobie rastu nebude trvať večne. "Produkcia, ktorá presahuje svoj potenciál, musí byť skôr alebo neskôr korigovaná."

Napriek tomu rast naberá podľa správy inštitútu na šírke. Súkromnú spotrebu mierne pribrzdilo zdraženie energií, ale zrýchľuje sa tempo rastu investícií. Kapitálové investície by podľa prognózy IfW mali tento rok stúpnuť o 2,6 % a na budúci rok o 4,2 %. Investície do strojov a zariadení by mali v roku 2018 vyskočiť dokonca až o 5,1 %. Navyše sa vďaka oživovaniu globálnej ekonomiky zvyšuje aj export, ktorý by mal tento rok vzrásť o 4 % a na budúci rok o 4,8 %.