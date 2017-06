Eurokomisár Moscovici by bol rád ministrom financií eurozóny

dnes 17:16 -

Eurokomisár pre hospodárske a finančné záležitosti Pierre Moscovici vyzval Nemecko, aby viac investovalo. Francúzsko podľa neho zase musí zrealizovať dôveryhodné reformy a skupinu ministrov financií členských štátov eurozóny (Eurogroup) vyzval na väčšiu transparentnosť a naštartovanie hlbšej integrácie menovej únie. Uviedol to pre európsky týždenník Politico. "Je jasné, že bez silnej dohody medzi Francúzskom a Nemeckom sa nič nestane," povedal Moscovici.

Eurokomisár za Francúzsko zároveň obhajoval plnohodnotné vytvorenie postu ministra financií eurozóny, pričom pripustil, že by túto funkciu rád vykonával. "Bol by som poctený, potešený atď., ak by som bol v tejto funkcii, pripravujem sa na to," povedal. Uznal však, že Európska únia je ešte vzdialená od vytvorenia takejto funkcie.

Moscovici sa domnieva, že jeho nástupca na poste komisára pre hospodárske a finančné záležitosti by zároveň mal byť šéfom skupiny ministrov financií eurozóny. "Bez Európskej komisie v tejto vedúcej funkcii by sme mali iba pravidlá bez flexibility, bez informácií a nijakú demokraciu. Komisia je prinajmenšom zodpovedná Európskemu parlamentu," vyhlásil eurokomisár.

http://www.politico.eu/article/pierre-moscovici-finance-commissioner-should-run-eurogroup-eu-confidential-ryan-heath/