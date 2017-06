Českých turistov na Slovensku pribúda, kvôli strachu aj vďaka posilňujúcej korune

Zdroj: TopForex

Foto:TASR/M.Kapusta; O.Ondráš

dnes 16:46 -

Počet českých turistov v slovenských ubytovacích zariadeniach stúpol podľa slovenského ministerstva dopravy v 1. štvrťroku medziročne o 2,5 percenta na 111 523 ľudí. "Predlžuje sa priemerná dĺžka pobytu, ktorá narástla z 1,8 dňa v roku 2014 na 1,92 dňa v minulom roku," hovorí Andrea Ambrózy, vedúca oddelenia marketingu. Aj keď v roku 2016 štatistiky čiastočne ovplyvnilo predsedníctvo Slovensko v Rade EÚ, viac českých turistov sa ukazuje byť dlhodobým trendom.

Viac českých turistov privádza na Slovensko pravdepodobne kombinácia dôvodov. Popri očakávanom posilňovaní českej koruny sú to aj bezpečnostné dôvody. Časť ľudí, ktorí v minulosti cestovali do dnes rizikových oblastí ako Egypt či Turecko, resp. do Grécka, ktoré trpí prílevom utečencov, si hľadá dovolenku v regióne. "Optimistické očakávanie ďalšieho posilňovania českej koruny môže českých turistov motivovať, aby prišli na Slovensku v ešte väčšom počte," hovorí Ivor Lehoťan, výkonný riaditeľ brokerskej spoločnosti TopForex.





Čechom zahraničné pobyty zlacneli

Aj keď posilnenie českej koruny oproti euru dosiahlo len 2,5 % (očakávania boli až v desiatkach percent) a prejavilo sa až v priebehu mája, očakávané posilnenie kurzu započítali do cien zájazdov cestovné kancelárie už v zime. Ako vyplýva z analýzyTopForexu vytvorenej v spolupráci s Centrom ekonomických a trhových analýz (CETA), vývoj potvrdil, že očakávania boli silnejším faktorom ako následná realita. "Kým ceny zájazdov do Stredomoria už v zime klesli až o desiatky percent, v týchto dňoch, kedy sa koruna neustále posilňuje, sa žiadna cenová revolúcia nekoná,“ vysvetľuje I. Lehoťan z TopForex-u.

"Významnejším dôvodom poklesu cien ako kurz koruny je aktuálne zhoršenie bezpečnostnej situácie vo východnom Stredomorí. Takisto konkurencia v podobe platforiem typu Airbnb hrá rolu pri cenách zájazdov,“ hovorí Aleš Rod, riaditeľ výskumu CETA. Najviac klesli ceny zájazdov do Turecka a Grécka, miernejší je pokles v prípade Malorky a Španielska, kde dokonca niektoré zájazdy aj zdraželi. Hlavné bezpečnostné riziká ovplyvňujúce ceny zájazdov sú konflikt v Sýrii (s dopadom na Turecko), terorizmus (Egypt) a migrácia (Grécko).