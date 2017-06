Mesto Nitra chce stavať štartovacie byty, nie ubytovne pre robotníkov

dnes 13:31 -

Mesto Nitra neplánuje využiť bývalý Hotel Tenis na Chrenovej na zriadenie ubytovne pre robotníkov automobilky Jaguar Land Rover. Potvrdil to primátor Jozef Dvonč, podľa ktorého mesto dlhodobo chátrajúci hotel buď prenajme záujemcovi, alebo ho zbúra a predá ako stavebný pozemok na bytovú výstavbu. Podľa primátora sú obavy obyvateľov mesta z vytvárania ubytovní pre robotníkov v centre mesta neopodstatnené.

„Naším cieľom nie je vytvárať ubytovne, chceme budovať štartovacie byty pre mladých ľudí. Prioritne pre mladé rodiny z Nitry, ale aj z iných regiónov Slovenska, ktoré sa chcú prisťahovať do Nitry za prácou,“ povedal Dvonč.

Obavy z vytvorenia ubytovne v bývalom Hoteli Tenis vyjadrili obyvatelia v petícii, ktorú podpísalo vyše 400 občanov a ktorú doručili na Mestský úrad v Nitre. V petícii uvádzajú, že problematika ubytovávania zamestnancov firiem v priemyselnom parku by mala byť riešená výstavbou ubytovní na periférii mesta, alebo priamo v areáli parku. V tomto s nimi súhlasí aj primátor. „Viem si predstaviť, že veľká ubytovňa vznikne priamo v priemyselnej zóne. Nevidím však dôvod, aby sa obyvatelia obávali ubytovní v centre mesta, pretože takú kapacitu, kam by naraz prišlo 200 alebo viac cudzincov, jednoducho v meste ani nemáme.“

Podľa primátora Nitry má mesto záujem budovať štartovacie byty pre mladé rodiny. Tento model pripravuje ministerstvo dopravy pre regióny, do ktorých smerujú väčšie investičné akcie. „Máme záujem budovať byty s podporou štátu. Nevylučujeme, že ak dostaneme podmienku k získaniu dotácie, že časť bytov treba dať k dispozícii investorom, ktorí sem prídu, túto podmienku by sme naplnili. Poradovník na tieto byty by si v tom prípade už robil sám investor.“