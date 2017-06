7 rád, ako si užiť letnú dovolenku

Zdroj: OVB

dnes 13:25

Štatistika je neúprosná: počas letných prázdnin počet úrazov detí výrazne stúpa. Najčastejšie sa zrania doma (36 %), na športoviskách (23 %), cestách (21%) a v škole, resp. predškolskom zariadení (17 %).

Nepodceňujte ochranu detí a úrazy



Pre zmiernenie následkov môžete urobiť dve veci. Ak sú deti vonku, platí zásada, že musia byť videné. Pri bicyklovaní potrebujú prilbu, chrániče na lakte a kolená a, samozrejme, reflexné prvky. Druhým opatrením je kvalitné úrazové poistenie pre deti. Stojí približne 40 eur na celý rok, ale kryje napr. nielen zlomeniny a popáleniny, ale aj dlhodobé následky ako trvalú invaliditu. Úrazové poistenie vie zmierniť výpadok príjmu rodiča, ak musí zostať s dieťaťom doma.

1, Nespoliehajte sa len na karty, vždy noste so sebou aj trochu hotovosti

Vzhľadom na zmeny poplatkov v bankách si určite preverte, koľko vás bude stáť výber z bankomatu, zmena PIN kódu či kontrola zostatku. Ak máte možnosť, zoberte si sebou dve platobné karty. Ideálne, ak sú z odlišných kartových spoločností. Každopádne, vždy noste vo vrecku aj trochu hotovosti v miestnej mene.





2, Zistite si, aký adaptér potrebujete

V niektorých krajinách v hoteloch radi využívajú fakt, že nemáte adaptér a za požičiavanie vám naúčtujú poplatok. Je lepšie kúpiť si vlastný adaptér. Ak striedate viacero krajín, vyberte si univerzálny. Naopak, ak chodíte len do jednej krajiny, kúpte si špeciálny. V oboch prípadoch ušetríte.





3, Pozor na suveníry – za niektoré vám doma hrozia problémy

Ak si chcete niečo z dovolenky priniesť a neviete, či môžete, pozrite sa do zoznamu chránených druhov živočíchov a rastlín pod kontrolou dohovoru CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora). Ohrozenými druhmi sú opice, šelmy, papagáje, dravce, jaštery, korytnačky, koraly, ale aj rastliny - najmä kaktusy a orchidey. Ak vám niečo z toho objavia na letisku colníci, hrozí vám veľký problém. http://www.minzp.sk/sekcie/temy-oblasti/ochrana-prirody-krajiny/letak-cites/





4, Nezabudnite na cestovné poistenie. Ak cestujete častejšie, oplatí sa viac celoročné

Bez cestovného poistenia do zahraničia necestujte– nemá zmysel riskovať. Poistenie si vyberte podľa toho, ako často cestujete do zahraničia. Ak raz ročne, môžete si uzavrieť krátkodobé cestovné poistenie. Cena pri ňom sa odvíja od toho, koľkí cestujete, čo chcete mať kryté a kam cestujete. Napríklad dva týždne pre rodinu (2 dospelí a dve deti do 14 rokov) dovolenkujúcu v Európe vrátane Turecka vyjde cestovné poistenie približne na 55 eur (vrátane poistenia liečebných nákladov, úrazového poistenia, poistenia batožiny a zodpovednosti a pod). Ak rodina cestuje mimo Európy, cestovné poistenie by vyšlo približne na 97 eur. V tomto prípade už je lepšie zvážiť celoročné poistenie – na celý rok a do celého sveta vychádza približne na 115 eur. Výhodou celoročného poistenia je, že nemusíte poistku riešiť pred každou cestou.

5, Nezabudnite na poistenie zodpovednosti – môže vám ušetriť tisíce eur

Najväčšie náklady vám hrozia, ak niekomu spôsobíte škodu na zdraví. Každý rok sa stanú prípady, keď turisti na bicykli niekoho zrazia alebo upchajú záchod plienkami a vytopia hneď niekoľko izieb. Vo vážnych prípadoch vám hrozí, že budete platiť tisícky eur. Preto sa uistite, že v cestovnom poistení máte zahrnutú aj zodpovednosť. Pozor na poistenie k platobnej karte, ktoré nemusí obsahovať poistenie zodpovednosti, prípade má obmedzené plnenie. Alebo kryje rodinných príslušníkov len vtedy, ak títo cestujú s „majiteľom karty“.





6, Nepodceňujte očkovania a platnosť víz

Nielen v ďalekých exotických krajinách, ale aj v severnej Afrike či na Blízkom východe vám hrozia vážne choroby. Preto si určite zistite, aké aktuálne choroby hrozia v oblastiach, kam cestujete, a dajte sa zaočkovať včas, aby vakcína mohla počas cesty dostatočne účinkovať. Typické choroby, proti ktorým sa očkuje do zahraničia, sú žltačka A a B, brušný týfus, zápal pľúc pneumokokového pôvodu, meningokokový zápal mozgových blán, žltá zimnica, ale aj osýpky či cholera. Nepodceňte ani víza: stránka ministerstva zahraničných vecí vám dá odpoveď na otázky k vízovej povinnosti pre vašu dovolenkovú destináciu alebo, naopak, koľko v krajine môžete pobudnúť bez potreby žiadať o víza. https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info





7, Pripravte svoje auto na dovolenku

Ak cestujete na dovolenku autom, nechajte si ho pred cestou skontrolovať. Oprava počas cesty by vás zbytočne stále nervy a čas, ale aj množstvo peňazí navyše. Nezabudnite ani na poistenie. Uistite sa, že máte v balíku aj asistenčnú službu, ktorá vám pri poruche alebo nehode poradí, ako postupovať a či zabezpečí bezplatné odtiahnutie do servisu. Variantov je viac, prípadne sa poraďte so svojim sprostredkovateľom, čo vaše PZP vlastne obsahuje a aké možnosti máte.