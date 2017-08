Bezhotovostný svet: Ako naučiť deti narábať s peniazmi, ktoré v živote nevideli

Zdroj: dailyworth

Finančné vzdelávanie detí bolo vždy komplikované, Vo svete, kde sú finančné transakcie väčšinou otázkou kliknutia, alebo priloženia karty, sa môžu peniaze stať ešte abstraktnejšie. Nosenie hotovosti už prestáva byť normou, takže rodičia sa musia presunúť do digitálneho veku aj v rámci vzdelávania svojich detí.

Škola horu

Vzhľadom na to, že finančné transakcie sa čoraz viac premiestňujú do on-line prostredia, nie je prekvapením, že došlo k nárastu počtu aplikácií, ktoré učia deti, ako ušetriť a vytvoriť si rozpočet, s ohľadom na ich vek. Skúste nájsť niečo, čo vaše dieťa zaujme, pomôže vám vzdelávanie o urobiť o niečo vzrušujúcim. Niektoré aplikácie využívajú virtuálne peniaze, iné skutočné. Väčšinou majú spoločné to, že deti naučia rozdeliť svoje peniaze do troch kategórií: šetrenie, míňanie, zdieľanie. Naučia deti rozpoznať znak eura, aby pochopili, že peniaze môžu mať aj digitálnu podobu.

Pri mladších začnite s hotovosťou

Štúdie ukázali, že dokonca aj dospelí majú venujú väčšiu pozornosť výdavkom, keď používajú hotovosť. Z toho dôvodu je používanie bankoviek a mincí ideálnym spôsobom, ako začať s finančným vzdelávaním detí. Musia sa naučiť s hotovosťou zaobchádzať, najmä mladšie deti. Mnoho rodičov začína tým, že dáva svojim deťom malý príspevok v hotovosti, ktorý pomáha upevniť koncept peňazí u detí predškolského veku. Hotovosť im pomáha pochopiť funkciu peňazí a vizuálne vidieť, ako vyzerá to, čo šetria. Hoci je celkom možné, že raz dospejeme do bezhotovostnej spoločnosti, avšak vždy budeme musieť využívať mentalitu hotovosti. Pokryť výdavky tým, čo sme zarobili, bez toho aby sme sa spoliehali na príliš veľa úverov.





Staršie deti zvládnu technológie

Dnes máme množstvo finančných informácií na dosah ruky, mali by ste ich využiť aj pri výučbe o peniazoch. Dnešný elektronický svet otvára dvere finančnému vzdelávaniu starších detí, najmä pokiaľ ide o stále dôležitú tému rozpočtu. Aplikácie na sledovanie zostatku na účte a modelovanie výdavkov prostredníctvom softvéru pre on-line bankovníctvo a vytváranie rozpočtu je niečo, čo by dnešná mladšia generácia mala poznať. Základom je elektronické bankovníctvo, prostredníctvom neho sa dokážu oboznámiť so svojimi výdavkovými návykmi. Ak majú svoj vlastný účet, pohyby dokážu sledovať na mobilnom telefóne, alebo počítači. Získajú informácie v reálnom čase a dokážu nakupovať bez toho, aby mali pri sebe hotovosť, ktorú by možno stratili.



Akceptujte moderné spôsoby výdavkov

Deti dokážu kalkulovať, ak majú svoje našetrené peniaze minúť v obchode. Ale dnes už chce veľa detí nakupovať on-line. E-shopy sa stali dôležitou súčasťou využívania peňazí v digitálnom svete. Najlepšie to vykresľuje skutočnosť, že už aj 4-ročné deti žiadajú o možnosť nákupu hier, keď dostanú do rúk od rodičov tablet. Sťahovanie platených hier sa časom môže stať neúnosným. Aj malé dieťa by malo vedieť, že peniaze musia byť zarobené a že mama a otec museli pracovať, aby ich zarobili, a to trvá určitý čas. Dieťa môže zarobiť peniaze za dobré správanie sa alebo za výpomoc v domácnosti. Nedostáva ich však v hotovosti, ale v podobe odmien. Je to iná stratégia ako zaužívané prasiatko, ale funguje to.