Streda bez výrazných pohybov

Prvým makroekonomickým údajom v stredu bola obchodná bilancia Nového Zélandu, ktorá skončila v pluse 578 miliónov NZD. Ukazovateľ spotrebiteľskej klímy GfK v Nemecku dosiahol hodnotu 10.4 bodu, čo je najvyššia hodnota od Októbra 2001. Tento ukazovateľ nám teda naznačuje, že spotrebitelia sú presvedčený, že domáca ekonomika silnie čo je podložené aj nárastom zamestnanosti. Hodnota 10.4 prekonala trhový konsenzus o 0.2 bodu. Ďalšími dátami z Európy boli miery nezamestnaností, v Nórsku rast z 4.3 % na 4.5 % a vo Fínsku rast z 9.6 % na 10.2 %. Guvernér ECB Mário Draghi na prejave v Madride potvrdil, že sa v súčasnosti nechystá meniť politiku centrálnej banky. Argumentoval to tým, že vedľajšie efekty záporných úrokových sadzieb by mali byť menší problém ako by tomu bolo pri väčšom nakupovaní aktív. Vyzval investorov aby boli trpezlivý, naznačujúc tak, že v júni nedôjde k žiadnej veľkej zmene v menovej politike ECB. Európske akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: Eurostoxx 50 -0.23%, CAC 40 a DAX -0.13%, FTSE 100 ako jediný v pluse +0.40%.

V kanadskej centrálnej banke padlo v stredu rozhodnutie o hlavnej úrokovej sadzbe, ktorú sa predstavitelia banky rozhodli ponechať na 0.5 % a tak potvrdili očakávania, že meniť svoju politiku sa momentálne nechystajú. V USA sa predaj domov na mesačnej báze v apríli spomalil o 2.3 % a dosiahol hodnotu 5.57 milióna. Zásobníky ropy v USA sa v týždni končiacom 19. Mája stenčili o 4.43 milióna barelov, čo bol už siedmi týždeň v rade s poklesom zásob čierneho zlata. Akciové indexy v USA: DJIA +0.35%, SP 500 +0,25%, NASDAQ +0,40%.