Crowdfunding na podporu rodín obetí útokov v Manchestri: Za jediný deň sa vyzbieralo 750 000 libier

Zdroj: BI;GoEuro

Foto: SITA/AP

dnes 10:33 -

Kampaň, ktorú spustili zamestnanci Manchester Evening News v utorok ráno, bola vytvorená po tom, ako sa čitatelia začali pýtať, ako by mohli pomôcť. Spočiatku bola cieľová suma nastavená na sumu 250 000 libier, ale to sa podarilo vyzbierať za štyri hodiny. "Čitatelia Manchester Evening News sa pýtali, ako by dokázali pomôcť, a tak sme založili tento fond na pomoc rodinám po útoku", píše sa na stránke fundraising kampane JustGiving.

Najmenej 22 ľudí prišlo o život a viac ako 50 ľudí bolo zranených, to je bilancia čo spôsobil podľa všetkého samovražedný bombový atentátnik na koncerte Ariana Grande.

Po prudkom náraste finančných príspevkov počas utorka, v stredu ráno už suma dosiahla 757 839 libier a stále rastie. Až 31 139 individuálnych podporovateľov poskytlo peniaze na pomoc rodinám obetí.

Oficiálny twitterový účet spoločnosti Manchester Evening News tweeted hovorí o tom, že on-line predajca módy Boohoo.com, ktorý má svoje sídlo v blízkosti miesta útoku, daroval 100 000 libier do kampane.