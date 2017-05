7 supertrendov: Kam investovať, aby ste dokázali zarobiť v nasledujúcom desaťročí

Zdroj: marketwatch

Foto: thinkstock

dnes 0:51 -

"Rozčarovaná stredná trieda" je jednou z kľúčových dlhodobých tém, z ktorých by investori mohli profitovať, tvrdia sa v stratégii zverejnenej Credit Suisse. Po finančnej kríze v rokoch 2007 - 2008 sa zaviedli úsporné opatrenia, čo viedlo k nárastu nerovnosti, pričom voličom v mnohých západných krajinách sa roztváranie nožníc nepáči a žiadajú zmenu.

"Ak sa pozrieme späť na posledných deväť rokov po finančnej kríze, vo väčšine priemyselných krajín priemerná domácnosť nevidela žiaden nárast príjmu na obyvateľa," povedala Nannette Hechler-Fayd'herbeová, šéfka investičných stratégií v Credit Suisse.

V mnohých prípadoch sa domácnosti ocitli v situácii, že sa živitelia rodín nedokázali zamestnať. S rastom nezamestnanosti a stagnáciou platov sa postupne likvidovala stredná trieda. "Očakávame, že vlády urobia niekoľko politických zmien s cieľom riešiť tieto problémy a príjemcovia týchto zmien budú odvetvia, ktoré profitujú z lepšieho výhľadu spotrebiteľov. Prinesú väčšiu prosperitu, vyššie mzdy pre ľudí a viac pracovných miest," dodala Fayd'herbeová.

A práve tu prichádza aj príležitosť pre investorov. Stratégia Credit Suisse identifikuje tri oblasti, v ktorých sa očakáva dlhodobé zlepšenie, pretože novozvolení tvorcovia politík sa budú usilovať splniť požiadavky nahnevaných voličov. "Novozvolené vlády majú silné ľudové mandáty a možno očakávať, že sa budú snažiť dodržiavať predvolebné sľuby. Preto v horizonte štyroch až siedmych rokov pravdepodobne prinesú hospodársku politiku zameranú na upokojenie západnej strednej vrstvy na rozvinutých trhoch," uvádza sa v správe banky.

Švajčiarska banka neponúka žiadne tipy na konkrétne investície do jednotlivých akcií, ale poukazuje na sektory, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú z tejto politiky profitovať.







1. Pracovný trh

"Rozčarovaná" stredná trieda kladie veľký dôraz na istoty na trhu práce. To by sa mohlo premietnuť do vládnych politík, ktoré stimulujú prijímanie do zamestnania v odvetviach s vysokou nezamestnanosťou, napríklad v odvetviach s množstvom pracovníkov s nízkou kvalifikáciou. Príklady zahŕňajú všeobecnú výrobu, konštruktérstvo, telekomunikačný sektor a IT výrobu, uvádza Credit Suisse. Výrobcovia automobilov a leteckí výrobcovia by mohli tiež získať formu štátnej podpory, pretože zvyčajne zamestnávajú miestnu pracovnú silu. Pracovná mobilita a pohyb pracovných miest patria medzi najväčšie obavy, keď ide o obavy zo straty zamestnania.







2. "Národní šampióni"

Keďže vlády sa snažia o zvýšenie počtu pracovných miest, pravdepodobne poskytnú spoločnostiam motiváciu stavať továrne doma, namiesto toho, aby zvýšili produkciu niekde v zahraničí. Americký prezident Donald Trump sa zaviazal postaviť Ameriku na vlastné nohy. Z každého rozhodnutia o obchode by tak mali mať prospech americkí pracovníci a ich rodiny. "V tomto kontexte máme na mysli tzv. národných šampiónov. Tieto spoločnosti môžu byť predmetom mäkkých merkantilistických opatrení, akými sú vládne stimuly na vybudovanie tovární doma, verejné hanobenie, ak zveria výrobu do zahraničia, zníženie alebo nulové dane z príjmov právnických osôb, ak investujú na domácom trhu," uviedla Credit Suisse v správe. "Národní šampióni" sa nachádzajú hlavne v spotrebiteľských odvetviach a majú vo svojom portfóliu celosvetovo uznávané značky. To znamená, že spotrebitelia sú zvyčajne lojálni a neobrátia sa chrbtom výrobku, ani keď protekcionistické politiky zvyšujú jeho cenu, myslia si analytici banky.







3. Bezpečnosť a obrana

Keďže národné vlády upravujú svoju politiku kvôli splneniu populistických požiadaviek, geopolitické neistoty rastú. Zmena zahraničnej politiky Trumpovej administratívy sprevádzalo rastúce napätie v Ázii, pričom osobitná pozornosť sa venovala Severnej Kórei, extra finančné prostriedky sa vyčlenili na boj proti islamskému štátu. Očakáva sa, že napätie medzi vojenskými veľmocami povedie k zvýšeniu výdavkov na obranu, čo je potenciálny prínos pre spoločnosti v leteckom a zbrojnom sektore, uviedla Credit Suisse. Napríklad v súčasnej Európe sú len dve krajiny, ktoré spĺňajú cieľ NATO vynakladať viac ako 2 % svojho hrubého domáceho produktu na obranu. Sú to Veľká Británia a Poľsko. Nemecko a Francúzsko sa však zaviazali splniť usmernenia NATO a vytvoriť európske obranné spoločnosti na zvýšenie príjmov do tejto oblasti, napísali stratégovia.

Okrem toho sa očakáva, že v najbližších rokoch sa zintenzívni boj proti počítačovým trestným činom, čo môže viesť k vyšším štátnym investíciám do oblasti kybernetickej bezpečnosti. Nedávny útok WannaCry, ktorý ochromil viac ako 200 000 počítačov v najmenej 150 krajinách - vrátane citlivých vládnych systémov - jasne ilustroval hrozbu online zločinu. Akcie cybersecurity a antivírusových firiem po útoku pekne rástli.

Okrem týchto posunov vo vládnej politike na upokojenie rozhorčenej strednej triedy, banka identifikovala ďalšie štyri dlhodobé investície.





4. Výdavky na infraštruktúru

Od USA po Indiu sa vlády pustili do rozsiahlych projektov infraštruktúry, ktoré pomáhajú stimulovať domáci rast. To by malo byť prínosom pre dodávateľov materiálov, ako sú výrobcovia cementu, oceliarske spoločnosti a výrobcovia stavebných zariadení, uviedla banka. Z tohto trendu by mali profitovať aj kanalizácie a miestna doprava.







5. Umelá inteligencia a roboty

Technológie a digitalizácia sa môžu v posledných desaťročiach rozšíriť do nových oblastí, ich vývoj sa v nasledujúcich rokoch len zrýchli. Táto takzvaná štvrtá priemyselná revolúcia by mala zvýšiť investície do robotov a umelej inteligencie, čo je príležitosť pre polovodičové spoločnosti, cloud computing, virtuálnu realitu a biotechnológie.





6. "Strieborná ekonomika"

Credit Suisse očakáva, že počet starších občanov sa celosvetovo do roku 2050 zvýši o miliardu. Varuje, že spoločnosť nie je pripravená riešiť problematiku starnúcej populácie. Investori, ktorí majú akcie spoločností pokrývajúcich seniorské potreby, ako sú zdravotnícke služby, penzióny pre dôchodcov, či správa majetku dôchodcov, by podľa stratégov banky mali vidieť atraktívne výnosy.





7. Deti milénia

Na jeden strane seniori, na druhej tzv. millenials, teda mladí okolo tridsiatky, alebo aj starší, zaléží od definície. Zmena hodnôt a životného štýlu, ktoré sa touto generáciou spájajú predstavuje posledný investičný superprehľad spoločnosti Credit Suisse. Investorom banka odporúča získať pozíciu vo firmách spájaných so zvyklosťami mladých ľudí, čo sú predovšetkým firmy z oblasti sociálnych médií, developeri so zameraním na "mikroapartmánové bývanie" a firmy, ktoré majú blízko k obnoviteľným zdrojom, vrátane výrobcov elektromobilov.