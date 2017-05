Kolaps chorvátskej ekonomiky: Krach Agrokoru môže zachvátiť celý Balkán

Zdroj: BBC

Foto:YT/Al Jazeera Balkans

dnes 11:16 -

Otázkou, či by krach tejto obrej firmy vyvolal krízu celej ekonomiky, sa aktuálne zaoberajú odborníci. "Kolaps Agrokoru môže vyvolať recesiu," oznámila ministerka financií Martina Daličová.

Server BBC v tejto súvislosti píše o skúsenostiach z Británie, kde skrachovali reťazce BHS a Woolworths. Vplyv ich kolapsu na nezamestnanosť bol kritický. Viac ako 60 miliónová Británia sa s tým ale vyrovnala. Lenže Chorvátsko má len štyri milióny obyvateľov a 60 tisíc z nich sú priami zamestnanci Agrokoru. Navyše jeho jadrová firma, Konzum, má 2 500 dodávateľov, ktorí zamestnávajú viac ako 150 tisíc ľudí, píše server BBC.

Príjmy obrieho supermarketu, ktorý podniká v Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Srbsku a Čiernej Hore tvorí viac ako 15 percent HDP Chorvátska. Vláda kvôli nemu usporiadala dokonca mimoriadne zasadnutie. "Mala by veľkosť firmy súvisieť s veľkosťou ekonomiky? To potom znamená, že v malej krajine, ako je Chorvátsko by mali byť len malé firmy. Lenže potom nemôžu byť dostatočne konkurenčné, "zastáva sa dominantného maloobchodníka ministerka.





Agrokor chcel v roku 2014 expandovať a vzal si na to obrovské pôžičky. Zaujímal sa o prevzatie svojho slovinského rivala Mercator. Dlhy však narástli na vyše 6 miliárd eur. Spotrebitelia ale už dlhšie dávajú prednosť konkurencii, kvôli nižším cenám. Chorvátske médiá uvádzajú, že v apríli spoločnosti poklesli predaje o desať percent.

Všetci teraz dúfajú, že Agrokor je ako systémová banka, príliš veľký na to, aby krachol.

České médiá píšu, že majiteľ Agrokoru a najbohatší oligarcha v krajine Ivica Todoric, je Babišov dobrý známy. Fiškalizácia, čiže zavedenie registračných pokladníc, mu pomohli zlikvidovať desiatky drobných predajcov.