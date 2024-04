Dimon dúfa v mäkké pristátie ekonomiky USA, ale možným scenárom je aj stagflácia

CEO najväčšej americkej banky JPMorgan Chase Jamie Dimon. Foto: SITA/AP

Generálny riaditeľ americkej veľkobanky JPMorgan Chase Jamie Dimon dúfa, že Federálny rezervný systém (Fed) dokáže znížiť infláciu bez toho, aby spôsobil recesiu. Nevylučuje však ani možnú stagfláciu.

Dimon v rozhovore pre AP povedal, že zostáva opatrný v súvislosti s vývojom americkej ekonomiky, keďže vyššia inflácia sa môže udržať dlhšie, ako sa čakalo. Na zozname vecí, ktoré by sa podľa neho mohli stať, je tak stále aj stagflácia. To je stav, keď ekonomika vykazuje zároveň stagnáciu aj vyššiu infláciu.Šéf JPMorgan však dúfa, že americká ekonomika zažije mäkké pristátie, kde sa jej rast spomalí, ale vyhne sa recesii, aj keď inflácia zostane trochu vysoká.

Americká centrálna banka Fed rýchlo a agresívne zdvihla úrokové sadzby v rokoch 2022 a 2023 po tom, čo miera inflácie dosiahla najvyššiu úroveň za štyri desaťročia. Predstavitelia Fedu naznačili, že v určitom okamihu začnú znižovať sadzby. Ale očakávané škrty sa z júna odkladajú na jeseň, pretože inflácia zostáva výrazne nad cieľom Fedu na úrovni 2 %.

Stav, keď je ekonomika slabá alebo v recesii, no ceny sú stále vyššie, je obzvlášť nepriaznivá kombinácia.V USA sa stagflácia vyskytla ostatný raz v 70. rokoch minulého storočia, keď boli podmienky oveľa horšie ako teraz. Napríklad v roku 1975 inflácia prekročila 10 %, zatiaľ čo miera nezamestnanosti dosiahla 9 %. Aktuálne je inflácia v USA na úrovni 3,5 % a nezamestnanosť len 3,8 %. Dimon preto verí, že ak by aj došlo k stagflácii, nebolo by také zlé ako v 70. rokoch.

Obavy sa zmiernili

Obavy zo stagflácie sa v piatok zmiernili po tom, čo vládna správa ukázala, že spotrebiteľské výdavky zostali v marci silné. To naznačuje, že ekonomika bude v nasledujúcich mesiacoch naďalej rásť solídnym tempom.