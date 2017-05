Do konca mája by sa ceny pohonných látok na Slovensku zvyšovať nemali

dnes 13:16 -

Ceny na čerpacích staniciach by sa do konca tohto mesiaca zvyšovať nemali. Motoristi na Slovensku by tak mali naďalej tankovať benzín lacnejšie. Podľa spoločnosti Finlord by totiž ropa na svetových trhoch výrazne zdražovať nemala.

Podľa ekonóma spoločnosti Borisa Tomčiaka sa ceny pohonných látok momentálne nachádzajú na najnižšej úrovni od decembra minulého roka. "Až do konca mája ostanú ceny nízko. Ešte očakávame zlacnenie o jeden cent. Potom by mohlo nastať mierne zdraženie. V porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi by ale ceny mali ostať nízko," predpokladá.

Ceny ropy na svetových trhoch dnes klesli. Čierne zlato tak zmazalo časť z predchádzajúcich ziskov. Ako vysvetlil Tomčiak, v poslednom týždni rástla cena ropy najmä v dôsledku informácií o tom, že Saudská Arábia i Rusko podporujú predĺženie ťažobného limitu minimálne do konca marca 2018.

"To by spôsobilo zníženie zásob ropy na svetovom trhu a stabilizáciu cien ropy. Zasadnutie kartelu OPEC sa bude konať 25. mája. Veľké zdražovanie ropy a pohonných látok sa teraz nedá očakávať, keďže ponuka na trhu je dostatočná," dodal analytik.

Štatistický úrad SR koncom minulého týždňa zverejnil aktuálne údaje o cenách benzínov a nafty na Slovensku. V 18. týždni tohto roka predstavovala priemerná cena 95-oktánového benzínu 1,302 eura, 98-oktánový benzín stál 1,495 eura a motorová nafta 1,138 eura za liter.