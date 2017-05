Do hlavnej bašty socializmu dorazil tvrdý kapitalizmus: Miestni sú pobúrení, na luxusný tovar im nestačí ani ročný plat

Zdroj: The guardian;ČTK

Foto: TASR/AP

dnes 11:47 -

Britský denník The Guardian sa pozastavil nad tým, že v krajine, ktorá sa ešte stále chváli ideálmi socialistickej rovnosti, vyrástol nápadne kapitalistický projekt.

"Nepáči sa mi to, pretože si tam nemôžem nič kúpiť. To môže urobiť možno tak každý desiaty Kubánec, väčšina ľudí na to tu ale peniaze nemá," posťažoval sa sedemdesiatročný Rodolfo Hernández. Ani predavačka v obchode s kozmetikou L'Occitane en Provence v tomto nákupnom centre si nič nekúpi. Jej plat je asi 12 dolárov mesačne a napríklad toaletná voda tam stojí okolo 90 dolárov.







Podľa niektorých Kubáncov je ale otvorenie havanského luxusného centra známkou otvárania sa ich krajiny svetu. "Obchody sú pre milionára, ale priťahujú do krajiny turistov. Sme síce socialistická krajina, ale ekonomika musí byť kapitalistická," domnieva sa päťdesiatpäťročná Maritza Garciová, ktorá pracuje na letisku. Nový luxusný stánok v centre Havany však kritizujú aj niektorí turisti. "Bola som veľmi sklamaná. Prišla som sem, aby som tomu kapitalistickému luxusu unikla," sťažovala sa denníku The Guardian Jeannie Goldsteinová z amerického Chicaga.

Kubu vlani navštívili rekordné štyri milióny turistov. Nárast súvisí s rozmrazením jej vzťahov so Spojenými štátmi a s rušením obmedzení vo vzájomnom obchode. Vlani bolo napríklad po polstoročí obnovené pravidelné letecké spojenie medzi Kubou a USA. Denník pripomenul, že v majestátnej, sto rokov starej budove, budúci mesiac otvoria aj prvý päťhviezdičkový hotel na Kube. Jeho prevádzkovateľom bude švajčiarsky reťazec Kempinski, majiteľom ale zostane štátna spoločnosť Gaviota, kontrolovaná kubánsku armádou.

Podľa denníka The Guardian má z tohto uvoľňovania najväčší ekonomický profit na Kube tamojšia armáda. Tá okrem iného vlastní turistickú spoločnosť Gaviota alebo korporáciu Cimex, ktorá prevádzkuje napríklad maloobchodné služby, požičovňu áut, nahrávacie štúdio, ale aj jednu z troch najväčších štátnych bánk v krajine.