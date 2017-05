Nemci odmietajú Macronov zámer vydávať dlhopisy eurozóny

dnes 19:01 -

Zámer nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, aby sa vydávali eurobondy eurozóny, v Nemecku odmietajú obe súčasti vládnej koalície, unionistické strany i sociálni demokrati.

Proti Macronovmu úsiliu sa vyslovil bavorský minister financií Markus Söder, predseda frakcie unionistických strán v spolkovom parlamente Ralph Brinkhauslehnen a aj zástupca predsedu frakcie sociálnych demokratov v spolkovom parlamente Carsten Schneider. "Francúzsko potrebuje rast. Novými dlhmi sa však nedosiahne, ale iba realizovaním skutočných reforiem," povedal Söder pre denník Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Každá krajina musí splácať svoje dlhy sama. Nemeckí platcovia daní nemôžu splácať dlhy iných.

Ak by sa pristúpilo v eurozóne k vydávaniu eurobondov, v krízových krajinách by sa znížil tlak na uskutočňovanie naliehavých reforiem. Brinkhauslehnen zdôraznil: "Z dobrých dôvodov aj politicky sa to v Nemecku nemôže presadiť." Schneider uviedol, že eurobondy nie sú potrebné a netreba ani viac spoločného ručenia za dlhy členov eurozóny, než už máme Európsky stabilizačný mechanizmus a Európsku centrálnu banku.

Riešením je viac súkromných a verejných investícií. K posilneniu integrácie v EÚ by sa malo ísť cez eurozónu. Predpokladom na vytvorenie fiškálnej únie je dosiahnutie výrazného pokroku v spoločnej daňovej politike.

Nemeckí sociálni demokrati pokladajú boj proti daňovým podvodom a daňovému dampingu v Európe za podmienku na prijatie opatrení, ktoré povedú k prehĺbeniu vzťahov v spoločenstve.