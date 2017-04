OECD si myslí, že britská vláda by mala prestať poskytovať dôchodky bohatým

Zdroj: businessinsider

Vo Veľkej Británii získa každý občan po dosiahnutí veku odchodu do dôchodku penziu, dokonca aj tí najbohatší, za predpokladu, že prispievali do národného poistného systému 30 rokov.

Mark Pearson, zástupca riaditeľa pre zamestnanosť, pracovné a sociálne záležitosti v OECD, pre Financial Times povedal, že zníženie platieb najbohatším 5 alebo 10 % dôchodcov, by umožnilo vláde zvýšiť dôchodky ostatným žiadateľom.

Britská úroveň dôchodkov je nízka v porovnaní s ostatnými bohatými krajinami: nový ročný štátny dôchodok vo výške 8,296 libier, ktorý bol zavedený v minulom roku, predstavuje 16 % priemerného národného platu v porovnaní s priemerom OECD ktorý je na úrovni 20,5 %.

Pearson povedal, že Spojené kráľovstvo čelí podobným tlakom, ako mnohé rozvinuté krajiny. Vrátane starnúcej spoločnosti a rastúceho počtu žiadateľov o dôchodok. "Tvárou v tvár týmto tlakom sa budete pýtať ľudí v produktívnom veku, či by neplatili viac, alebo či by nepracovali dlhšie,aby si mohli nárokovať na svoj dôchodok? Iný spôsob, ako zabezpečiť primeraný dôchodok, je premýšľať o tom, či by sa mal dôchodok vyplácať len tým, ktorí ho skutočne potrebujú. Ak by sa dávalo menej najbohatším ľuďom na vrchole, uvoľnili by sa zdroje pre zvýšenie základného benefitu."





Dôchodky sa stali ústrednou témou kampane nastávajúcich júnových volieb vo Veľkej Británii. Premiérka Theresa Mayová doteraz odmietla zaručiť dôchodky "trojitého zámku", ktoré zaviedol jej predchodca David Cameron. To by znamenalo, že dôchodky porastú v súlade s infláciou, priemernými zárobkami alebo o 2,5 %, podľa toho, čo je vyššie.