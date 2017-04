Ťažbu plynu z ložiska Južný Pars za štyri roky Irán viac ako zdvojnásobil

dnes 14:16 -

Irán počas uplynulých štyroch rokov viac ako zdvojnásobil ťažbu plynu z podmorského ložiska Južný Pars. Prezident krajiny Hasan Rúhání v nedeľu uviedol, že iránska denná produkcia plynu z tohto ložiska, ktorého časť patrí Kataru, dosiahla objem 540 mil. kubických metrov. Stúpla tak z úrovne 240 mil. kubických metrov, na ktorej bola v roku 2013. Informovali o tom iránske štátne médiá.

Iránsky minister ropného priemyslu Bidžan Zanganeh uviedol, že za posledné desaťročie sa do ťažby z ložiska Južný Pars investovalo 20 mld. USD a ďalších 15 mld. USD sa investuje v nadchádzajúcich rokoch. Katar z tohto ložiska ťaží vyše 590 mil. kubických metrov denne a plánuje do roku 2022 zvýšiť produkciu o 10 percent. Irán celkovo ťaží 750 mil. kubických metrov plynu denne, pričom jeho domáca spotreba je v objeme 550 mil. kubických metrov denne. Iránsky plyn sa exportuje do Turecka a Iraku a budujú sa plynovody do Pakistanu a Ománu. Zo susedného Turkménska Irán importuje zhruba 12 mil. kubických metrov plynu denne.