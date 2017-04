Inšpektorát práce skontroloval spoločnosť CROWN Bevcan Slovakia

dnes 13:31 -

Košický inšpektorát práce vykonal v spoločnosti CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o., kontrolu zameranú na dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov. Zamestnávateľovi nariadil, že zmeny týkajúce sa pracovného času, ako aj dovoleniek má dohodnúť so zamestnaneckou radou.

"Zamestnávateľ zaviedol nové zmenové kalendáre s osemhodinovými pracovnými zmenami v domnienke, že ide o rovnomerné rozvrhovanie pracovných zmien. Pristúpil k tomu na základe odporúčaní externej spoločnosti, ktorá vykonala objektivizáciu pracovno-tepelnej záťaže zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách, a Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ktorý vykonal štátny zdravotný dozor vo veci návrhu na zaradenie prác do rizikových kategórií," uviedla pre TASR Veronika Cicmanová z Inšpektorátu práce v Košiciach.

Inšpekciou práce bolo podľa jej slov zistené, že zavedenie týchto plánovacích kalendárov, ako aj začiatok a koniec pracovného času a s tým spojené aj plánovanie dovoleniek zamestnancov, malo byť dohodnuté so zamestnaneckou radou. "Inšpektorát práce Košice nariadil zamestnávateľovi odstrániť uvedený nedostatok," skonštatovala Cicmanová.

Zamestnanci firmy CROWN Bevcan Slovakia, s.r.o., v stredu (12.4.) spolu s odborármi z OZ KOVO protestovali pred továrňou v Kechneci v okrese Košice-okolie. Upozornili na zlé pracovné podmienky a neakceptovanie návrhov zo strany odborárov.

Odborári upozornili na protiprávny rozvrh pracovných zmien bez dohody so zástupcami zamestnancov, nedodržiavanie prestávok na oddych medzi zmenami v zmysle Zákonníka práce, jednostranné nariaďovanie dovoleniek neberúc do úvahy záujmy zamestnancov, neakceptovanie návrhov odborov na zlepšenie pracovného komfortu zamestnancov z dôvodu enormného psycho-fyziologického zaťaženia, čo sa týka hluku a tepla, či prácu nadčas na rizikových pracoviskách v rozpore so Zákonníkom práce.

"Spoločnosť Crown kladie dôraz na dodržiavanie zákonov v každej krajine, kde pôsobí. Bude nám potešením vypočuť si v najbližších dňoch návrhy od novovytvoreného odborového zväzu a od zástupcov zamestnancov," reagoval vo svojom stanovisku zamestnávateľ.

Podnik na výrobu nápojových plechoviek v Kechneci spoločnosť otvorila 23. apríla 2010. Ďalšie závody má v Európe, na Strednom východe a v severnej Afrike. V Kechneci je v súčasnosti zamestnaných 168 ľudí, z nich približne 125 pracuje vo výrobe. Do protestu sa zapojilo viac ako 90 zamestnancov.