Britskí lodiari sa obávajú colných kontrol po odchode Británie z EÚ

dnes 17:46 -

Zavedenie fyzických colných kontrol po odchode Británie z Európskej únie by pre britské prístavy a lodnú dopravu znamenalo katastrofu a pravdepodobné zníženie objemu obchodu. Povedal to dnes šéf Britskej lodiarskej komory Guy Platten.

Britská premiérka Theresa Mayová uviedla, že chce uzatvoriť s Európskou úniou takú colnú dohodu, ktorá obchodu umožní v čo najväčšej miere fungovať tak hladko ako doteraz. Málokto ale očakáva, že preprava tovarov bude po brexite taká bezproblémová, aká je v rámci Európskej únie.

"Nočnou morou je pre nás zavedenie fyzických colných kontrol," povedal Platten novinárom. "Pre prístavy a celý náš sektor by to bola úplná katastrofa," dodal s tým, že takýto vývoj by tvrdo zasiahol celý dodávateľský reťazec.

Podľa komory až 95 % z celkového obchodu so zahraničím realizuje Británia prostredníctvom lodnej dopravy a tento sektor zabezpečuje prácu pre zhruba 250.000 ľudí. Cez prístav Dover na juhovýchode Anglicka prejde v súčasnosti z krajín mimo EÚ denne okolo 500 kamiónov, z krajín EÚ však až 8000. Ak by colné kontroly začali platiť aj pre kamióny z Európskej únie, celý proces by sa prudko spomalil, čo by malo negatívny vplyv na prepravovaný tovar, najmä na taký, ako sú čerstvé potraviny.

Komora, ktorá zastupuje približne 170 lodiarskych firiem, vrátane európskych ako švédska Stena Line, dánska DFDS či francúzska Brittany Ferries, uviedla, že počet kamiónov prechádzajúcich cez Dover vzrástol v rokoch 1992 až 2015 zhruba o 150 %. Colné kontroly v rámci EÚ boli zrušené od roku 1993.