Agentúra Fitch potvrdila rating USA na stupni AAA

Medzinárodná ratingová agentúra Fitch v utorok potvrdila dlhodobé úverové ratingy Spojených štátov amerických v domácej a cudzej mene na stupni AAA. Najvyššia ratingová známka sa opiera o bezprecedentnú pozíciu USA ako emitenta najdôležitejšej svetovej rezervnej meny, keďže americký dolár zodpovedá za takmer dve tretiny globálnych devízových rezerv. V USA sú tiež udomácnené najrozvinutejšie a najlikvidnejšie kapitálové trhy. Americká ekonomika je veľká, bohatá a diverzifikovaná, pričom hrubý domáci produkt (HDP) po zohľadnení parity kúpnej sily prevyšuje mediánovú úroveň ostatných krajín s trojáčkovým ratingom, pripomína agentúra Fitch.

Relatívnu slabosť v porovnaní s inými krajinami s najvyšším ratingom predstavuje všeobecný vládny dlh na úrovni 101 % HDP, ktorý podľa odhadov agentúry v horizonte najbližších desiatich rokov dosiahne 113 % HDP. Vzhľadom na daňové škrty plánované administratívou prezidenta Donalda Trumpa možno podľa agentúry očakávať uvoľnenie rozpočtových podmienok. To zrejme povedie k zvýšeniu rozpočtového deficitu, ktorý v účtovnom roku do konca septembra 2016 predstavoval 3,2 % HDP. Dôraz novej administratívy na dereguláciu a daňové škrty však podporil podnikateľskú dôveru, čo by malo mať v prípade implementácie pozitívny dopad na hospodársky rast, uzatvára ratingová agentúra.