Návrh RegioJetu na vlaky z Humenného a Štúrova úplne mení časy spojov

Predložený návrh spoločnosti RegioJet na prevádzku vlakov na trase z Humenného do Prahy a zo Štúrova do Prahy podľa ministerstva dopravy úplne mení časy odchodov štátnych vlakov. "Preto nie je pravda, že je pripravený ich plnohodnotne nahradiť," uviedla hovorkyňa ministerstva Karolína Ducká.

Ak by ministerstvo s takýmto konceptom súhlasilo, zásadným spôsobom by sa podľa jej slov obmedzila večerná doprava z východu Slovenska do Prahy a zrušilo by sa aj popoludňajšie spojenie Košíc a Prahy, ktoré by nahradila ponuka spojov v úplne inom čase, akú dnes verejnosť využíva. "Čo nepovažujeme za správne," konštatovala Ducká.

Reagovala tak na dnešné vyjadrenia spoločnosti RegioJet. Dopravca informoval, že ministerstvu odovzdal záväznú ponuku na prevádzku troch párov vlakov na trase z Humenného cez Košice a Žilinu do Prahy, a tiež štyroch párov vlakov zo Štúrova cez Bratislavu a Kúty do Prahy.

Ide o trasy, kde štát doteraz vlaky financuje, ale dopravca ich chce vypravovať bez dotácií. Podľa RegioJetu doteraz štát dotuje tieto spoje sumou približne 9,2 milióna eur ročne. Spoločnosť tiež avizovala, že zaistí prevádzku vlakov vrátane akceptácie zákonných zliav, napríklad prepravu detí do šesť rokov zadarmo či zľavy pre zdravotne ťažko postihnutých cestujúcich alebo študentov, a to na vlastné podnikateľské riziko.

"V prípade bezplatného cestovného, ktoré nevyplýva zo zákona, je RegioJet pripravený podpísať tarifný záväzok a cestovné zadarmo poskytovať sociálnym skupinám za pre štát výhodnejších podmienok," avizovala spoločnosť.

Ministerstvo dopravy však odpovedalo s tým, že spoločnosť RegioJet tvrdí, že od štátu nebude požadovať dotovanie svojich vlakov, na druhej strane však žiada kompenzácie študentov a dôchodcov, ktorí sú dnes v štátom dotovaných vlakoch prepravovaní bezplatne. "To znamená, že RegioJet chce zo štátnych vlakov presunúť peniaze do vlastných vlakov. Aj z tohto dôvodu by v konečnom dôsledku štát na tieto vlaky doplácal, pričom hrozí, naopak, nárast výdavkov štátu," doplnila Ducká.

Ministerstvo je podľa jej slov presvedčené, že zmluvu s dopravcami má štát uzatvárať na základe transparentnej súťaže. "Hoci práve bez nej Radim Jančura už v minulosti získal deväťročný kontrakt na prevádzku dotovaných vlakov z Bratislavy do Komárna," uviedla hovorkyňa.

Ministerstvo dopravy si podľa nej predložený návrh podrobne preštuduje a vyhodnotí. "Naším cieľom je zabezpečiť garantovanú dopravu s plynulou možnosťou prestupov aj v rámci koordinovanej dopravy v zmysle zachovania európskych štandardov," zdôraznila Ducká.