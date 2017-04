Lacná transplantácia vlasov: Najrýchlejšie rastúci biznis Turecka prekvitá aj kvôli vojne

Zdroj: quartz

Ide o znamenie jedného z najrýchlejšie rastúcich odvetví v Turecku. Uchytilo sa v ostatných rokoch, a to aj napriek výraznému poklesu v oblasti cestovného ruchu. V širšom slova zmysle sa táto krajina stala miestom pre lekársku turistiku. Navštevujú ju turisti, vyhľadávajúci transplantáciu vlasov. Emin Çakmak, zastupujúci zdravotnú turistiku Turecka, pre turecký denník Hürriyet povedal, že vlani za týmto účelom navštívilo krajinu asi 750 000 záujemcov. Asi 60 000 ich prichádza do krajina kvôli transplantácii vlasov každý rok. Huyesin Kirk, predseda Asociácie cestovných kancelárií Turecka odhaduje, že každý týždeň sa urobí niečo okolo 150-500 vlasových transplantačných operácií.



Aziz Khellout prišiel z Alžírska do Istanbulu po tom, čo začali jeho vlasy asi pred troma rokmi vypadávať. Bol nadšený, že mu dokáže niekto pomôcť. "Normálne som bol sebavedomý, ale od vtedy, čo som začal strácať vlasy, moje sebavedomie išlo dole. Chcem ho získať späť," povedal Khellout ktorý našiel kliniku na Facebooku. Zaujali ho obrázky „pred“ a „po“. Dlho nerozmýšľal a odletel do Istanbulu.

Transplantácia vlasov je náročný a nákladný proces. Lekár alebo technik musí urobiť tisícky malých rezov v prednej časti lebky, potom vezme vlasové folikuly zo zadnej časti hlavy a vloží ich do týchto zárezov v prednej časti. Keď sa to podarí, pomôže to rastu nových vlasov a je to jeden z mála spôsobov boja proti plešivosti. Keď sa operácia nepodarí, vlasy porastú v neprirodzenom smere a hrozí vysoké riziko infekcie kože a zjazvenia.

Transplantácia vlasov v Turecku nie je len lekársky zákrok. Takmer každá klinika v Istanbule ponúka vyzdvihnutie z letiska a prevoz do hotela. Hotelová izba je rezervovaná klinikou a o dopravu sa klient nemusí starať ani v deň zákroku. O záujemcov nie je núdza, podobný zákrok vyjde v USA a Európe asi na 25 tisíc dolárov, v Istanbule sa pohybuje od 600 do 2000 USD.

Z časti tlačí cenu dole silná konkurencia, ktorá rastie v ostatných piatich alebo šiestich rokoch ako huby po daždi. Potvrdzuje to aj Talip Tastemel, generálny riaditeľ Clinic Expert, jednej z najväčších na transplantáciu vlasov v Turecku. Mnohí sú podľa neho ochotní ísť do extrémneho zníženia nákladov, len aby nalákali klientov na lacné riešenie. Tastemel hovorí, že konkurencia dotlačila kliniky k najímaniu nedostatočne kvalifikovaných pracovníkov s cieľom znížiť čo najviac náklady. Zároveň však pripúšťa, že ani na jeho klinikenie sú vždy pri operácii lekári, ako to vyžaduje legislatíva. "Po rokoch práce už sestry a technici vyžadujú minimálnu úroveň dozoru. Lekári ale všeobecne zasahujú pri náročnejších prípadoch a rôznych komplikáciách," hovorí.

Tayfun Oguzoglu, lekár, ktorý prevádzkuje zariadenie s názvom Advanced Hair Clinic, hovorí, že je bežné, že pacienti, ktorí sa stretnú s lekárom na konzultácii pred operáciou veria, že zákrok povedie lekár a nie zdravotná sestra alebo techník, ako to v skutočnosti je. Inšpektori z ministerstva zdravotníctva sú ale viac než ochotní prijať úplatok výmenou za upozornenie, že sa chystá úradná kontrola.







Majitelia kliník hovoria, že väčšina ich zákazníkov pochádza z krajín Blízkeho východu, podľa odhadov až 90 %. Takúto klientelu pravdepodobne oveľa menej dokáže vystrašiť politický rozruch v Turecku než turistov z Európy a Severnej Ameriky. Vedľajším účinkom týchto jedinečných okolností je miniekonomika, ktorá vyrástla vďaka vlasovej transplantácii a sýrskym utečencom. Tí sú v biznise veľmi vítaní, lebo hovoria arabsky.

Ahmed je jedným z nich. Prekladá klientom a tureckému personálu. Hovorí, že sýrski zamestnanci sú často zneužívaní ich zamestnávateľmi, ktorí ich berú ako na jedno použitie. "Musíme pracovať 10 hodín denne a len s jedným dňom voľna týždenne" hovorí. "Stále musíme mať pri sebe telefón aby sme mohli pracovať, takže nemáte voľno nikdy. Ak neprijmete hovor, čaká na vás trest. Môže to byť zníženie platu, alebo odobratie voľna."

Mahmoud je ďalší sýrsky utečenec a veterán z Istanbulu pokiaľ ide o transplantáciu vlasov. Pôsobil v troch rôznych spoločnostiach a hovorí, že silná konkurencia medzi klinikami prinútila zamestnávateľov neustále hľadať spôsoby, ako znížiť náklady, často na úkor zamestnancov. Napríklad ponúkajú mizerný základný plat s obrovským bonusom pri dosiahnutí istej úrovne, ale kvóty sú nastavené neprimerane, znemožňujú získať provízie. "Poznám jednu spoločnosť, kde, ak nedosiahnete svoju kvótu, prenesiete si ju do budúceho mesiaca," hovorí Mahmoud. "Videl som, ako jeden človek, ktorý mal kvótu 120 000 dolárov, nemohol dať výpoveď, pretože má rodinu, takže pracuje za základný plat, ktorý je 1500 tureckých lír." Mahmoud hovorí, že situácia je obzvlášť ťažká pre sýrskych utečencov, ktorí nemajú oficiálne pracovné povolenie a preto nehrozí žiaden právny postih, ak sa s nimi zle zaobchádza zo strany zamestnávateľov. Mnohí sa obávajú opustiť svoje zamestnanie napriek dlhej pracovnej dobe a nízkej mzde.







Tento problém ale nie je len otázkou sektora služieb. Sýrski utečenci sú ochotní akceptovať podmienky, aké tureckí obyvatelia nie. Budú sa vystavovať riziku z jednoduchého dôvodu, chcú prežiť. Čiastočne je to aj dôsledok byrokratického procesu a podmienok pri získavaní pracovného povolenia. Sýrski utečenci sa všeobecne uplatňujú v tieňovej ekonomike, čo znamená, že nie sú registrovaní do systému sociálneho zabezpečenia a nemôžu využívať svoje základné práva a slobody, ako je sloboda zhromažďovania, bezpečnosť pri práci a ochrana zdravia, počet hodín práce, minimálna mzda.

Zástupcovia kliník vehementne popierajú, že by sýrskych zamestnancov zneužívali. "V zdravotníctve platí, že musíte dvihnúť telefón vo dne v noci, to je všeobecná požiadavka v tejto oblasti. Nie je to preto, že by bol niekto zneužívaný," hovorí Tastemel. "Aby som bol úprimný, veľa utečencov a Sýrčanov má vďaka tomuto trhu slušný život a plat. Za normálnych okolností nie je veľa príležitostí pre utečencov."