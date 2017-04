Investorská bublina: Neignorujte oponentov, ich názor vám pomôže zbohatnúť

Zdroj: morningstar

Foto: SITA/AP

dnes 0:03 -

Výraz bublina sa dnes často využíva v slovníku politickom aj obchodnom. Súvisí s neprítomnosťou opačných hľadísk, čo potvrdzuje zaujatosť. Získavanie informácií z jedného zdroja vedie k investovaniu z presvedčenia, a k presvedčeniam, ktoré nie sú riadne odskúšané ani oponované. Liek na to je jednoznačný, sledovať protichodné názory. Zvážiť názor tých, ktorí nesúhlasia. Viacnásobné zdroje z rovnakého košiara dokážu potvrdiť a odsúhlasiť záver oveľa rýchlejšie. Investor získa pocit istoty , hoci skutočnosť je úplne iná.



Myšlienka "filtračných bublín" je prítomná hlavne na politickej scéne. Niektorí „zanietenci“ úplne ignorujú správy alebo spravodajské zdroje, ktoré nie sú v súlade s ich osobným presvedčením. Štatistické údaje ukázali, že niečie ideologické hľadisko môžu ovplyvniť aj jeho vnímanie ekonomiky, často na úkor svojho portfólia.

Podrobnosti o správe spotrebiteľského sentimentu poukázali na roztrieštenosť politického spektra pred americkými prezidentskými voľbami. Kým republikáni a nezávislí voliči prejavovali dôveru v rast ekonomiky, ak sa do Bieleho domu dostane republikánsky kandidát Donald Trump a nie demokratka Hillary Clintonová, demokrati od takéhoto výsledku čakali, že sa ekonomika ešte zhorší.

Politicky motivovaní investori z oboch táborov boli odmeňovaní a trestaní za svoje názory. Republikáni, ktorí si kúpili akcie z indexu S&P 500 a Dow Jones Industrial Average, si po Trumpovom víťazstve užili niekoľkomesačnú rally, ktorá dostala hlavné indexy opakovane na maximá. Ale v prípade, ak bi investovali iba v rámci politickej línie, ukrátili by sa o býčí trh, ktorý začal pár týždňov po tom, čo úrad opustil bývalý demokratický prezident Barack Obama. Prišli by o rally, ktorá dvihla ceny na trojnásobok ich hladiny z obdobia finančnej krízy, spred 8 rokov.







"Toto ponaučenie platí aj v opačnom garde. Ľavicoví politici tvrdili v roku 2009, že voliči by mali uprednostňovať finančné trhy, pretože to bude demokrat, kto obsadí Biely dom. Ale keď Trump prekvapil v deň volieb, verili v medvedí trend, ale ako sa ukázalo, správne to nebolo," napísal John Rekenthaler, viceprezident pre výskum v Morningstar. "Prezidenti nemajú príliš veľký vplyv na ceny akcií, ich kroky je ťažké predvídať," dodal, s tým, že nemá zmysel investovať na základe ideológie.

Náklonnosť k nevyváženému názoru môže dokonca ublížiť investorom mimo politickej oblasti. Rekenthaler použil hypotetický príklad. Chlapík, ktorý získal opcie na akcie v hodnote miliónov dolárov v dot-com ére, ale nepredával potom, čo im lehota uplynula, lebo sa nechal stiahnuť býčou náladou kolegov a optimistickým názorom z radov finančných poradcov nakoniec vo výpredaji prišiel o milióny."Ľudská povaha sa môžu meniť, ale všeobecne si to vyžaduje stimul," napísal Rekenthaler. "Skúšal niekto toho chlapíka podpichnúť? Nie, jeho kolegovia to neurobili, a neurobili to ani manažéri, ktorí boli rovnako uchvátení... Finanční poradcovia, ako sa zdá, sa nedržali svojich profesijných povinností. Títo poradcovia mali byť tí, kto pomôže prepichnúť bublinu, ale oni to nespravili. Bez toho, aby tento chlapík dostal impulz zvonka, nedokázal zo svojej bubliny vystúpiť a to ho vyšlo draho,“ uzavrel Rekenthaler.