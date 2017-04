OĽaNO-NOVA neuspelo s návrhom na zmenu podmienok v denných stacionároch

dnes 17:31 -

Opozičné hnutie OĽaNO-NOVA neuspelo s návrhom na úpravu podmienok poskytovania sociálnych služieb v denných stacionároch.

Podľa hnutia má prijatá legislatíva v oblasti sociálnych služieb medzery. "Legislatíva, ktorá bola prijatá, nevyriešila to, aby dostávali klienti kvalitnú službu, nevyrieši to, že rodina starajúca sa o ťažko zdravotne postihnutého nebude presúvať člena do celoročného pobytu, a tým pádom ho vysúvať z rodiny," skonštatovala poslankyňa hnutia Soňa Gáborčáková.

Poslanci preto navrhovali zmeniť počet hodín poskytovania sociálnej služby z najmenej 80 na najmenej 60 hodín. Toto je totiž jedno z kritérií posudzovania neobsadenosti miesta pri poskytovaní ambulantnej sociálnej služby v zariadení. Na základe neho sa určuje, či bude musieť zariadene peniaze vrátiť. "Navrhli sme, aby finančný príspevok dennému stacionáru bol poskytovaný za dochádzku 60 hodín mesačne. Navrhli sme aj pri 3. a 4. stupni odkázanosti, aby bol personálny štandard nastavený tak, že na jedného zamestnanca by pripadali šiesti klienti," priblížila Gáborčáková. V súčasnosti pripadajú deviati.

Jedným z cieľov návrhu zákona bolo aj to, aby sa zohľadňoval vek pri poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie sociálnej služby v dennom stacionári. Poslanci chceli, aby sa stacionáre rozdelili na tie, ktoré poskytujú služby deťom a na tie, ktoré sú zamerané na ľudí v starobnom dôchodku. "Navrhujeme, aby stacionár, ktorý sa stará o deti a mladých ľudí mal príspevok 280 eur mesačne," vyčíslila Gáborčáková. Výška príspevku pre dieťa v dennom stacionári je v súčasnosti 184 eur mesačne. Výšku príspevku pre dospelého v dennom stacionári navrhujú ponechať rovnakú, a teda v sume 184 eur mesačne. Podľa poslancov hnutia totiž dieťa so zdravotným postihnutím si vyžaduje iné metódy práce ako dospelý klient, ktoré zvyšujú náklady na takúto službu.