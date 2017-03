EP Industries sa sa stala majoritným akcionárom SES v Tlmačoch

dnes 15:31 -

EP Industries, a. s., (EPI) potvrdzuje, že sa stala majoritným akcionárom spoločnosti Slovenské energetické strojárne, a. s, (SES). EPI v minulosti poskytla spoločnosti SES významný objem finančných prostriedkov, a to vo výške viac ako 80 miliónov eur. Len vďaka ním mohla SES prežiť. Časť pohľadávky voči SES bola teraz zo strany EPI kapitalizovaná. Informoval o tom dnes riaditeľ marketingu a komunikácie spoločnosti Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniel Častvaj.

Firma SES sa však aj naďalej nachádza podľa neho v extrémne zložitej situácii a jej ďalší osud bude závisieť od prístupu Eximbanky. "Bohužiaľ, tento finančný ústav v poslednej dobe sťažuje podmienky pre podporu vývozu realizovaného spoločnosťou SES, čo priamo ohrozuje ďalšiu existenciu tejto tlmačskej firmy, ktorá je významným exportne orientovaným zamestnávateľom, s významným podielom kvalifikovanej, technologicky vyspelej produkcie," dodal Častvaj.

Podľa internetového portálu etrend.sk slovenský výrobca kotlov SES Tlmače má nového majoritného akcionára. V marci tohto roka sa ňou stala spoločnosť EP Industries patriaca českému miliardárovi Danielovi Křetínskému, ktorá získala vo firme necelých 90 %. Menšinový podiel zostal v rukách cyperskej schránkovej firmy Segfield Investments s napojením na štruktúry skupiny J&T. Schránková spoločnosť donedávna vlastnila viac ako 80 % akcií. Dnes jej podiel klesol na necelých 10 %. Zvyšok ostal v rukách minoritných akcionárov.

SES sa tak podľa etrend.sk ocitne pod jednou strechou so svojou bývalou dcérskou spoločnosťou SES Energy zameranou na montážne činnosti, ktorú pred štyrmi rokmi odkúpilo práve EPI. Transakcia vtedy vyvolala vlnu nevôle medzi minoritnými akcionármi, ktorí sa obávali, že Křetínský chce týmto spôsobom vybrať zo SES ziskové činnosti a nechať v nej len stratovú výrobu. EPI získala podiel navýšením základného imania spoločnosti SES, ktorá koncom minulého roka upísala nové akcie vo výške 24 miliónov eur. Základné imanie tak stúplo z troch miliónov eur na viac ako 27 miliónov eur.

EPI však do slovenskej strojárskej firmy podľa etrend.sk nepriniesla nové financie. Křetínského skupina počas posledných štyroch rokov pod seba prevzala pohľadávky iných firiem ako J&T Private Equity alebo Royal Bank of Scotland voči SES a tie potom spolu s vlastnými pôžičkami v celkovej výške takmer 51 miliónov eur vložila do základného imania slovenského výrobcu kotlov ako nepeňažný vklad.

Podľa etrend.sk SES klesli v 1. polroku vlaňajška tržby o viac ako 70 % na 12,6 milióna eur a ku koncu júna tak skončili v strate 11 miliónov eur. Firma vlani ukončila dodávky dvoch kotlov v Turecku vo výške 80 miliónov eur a nové projekty nabiehajú pomaly. Vlani vo februári SES podpísali zmluvu na modernizáciu 100-megawattového bloku tepelnej elektrárne na Kube za 90 miliónov eur. Ide o najväčší investičný projekt v energetike na tomto ostrove za posledných 20 rokov. Za jeho získanie v prospech SES loboval na Kube aj premiér Robert Fico. Projekt chce firma ukončiť do konca roku 2019.

V českej elektrárni Třebovice zase SES podľa etrend.sk pokračujú v modernizácii tamojších kotlov, keď získali opciu na denitrifikáciu ďalšieho. Zároveň podnik rozbieha aj projekt dodávky kotlov v slovinskej uhoľnej elektrárni Šoštajn a dokončuje dodávku kotlov do spaľovne komunálneho odpadu v oblasti North Yorkshire vo Veľkej Británii.UPOZORNENIE

TASR sa pokúsi získať reakciu Eximbanky.