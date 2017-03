Matador otvoril v Nitre nový závod na lisovanie, zamestná 170 ľudí

dnes 14:46 -

Priemyselná skupina Matador rozšírila svoje výrobné priestory v nitrianskej mestskej časti Dolné Krškany. Od dnešného dňa je oficiálne v prevádzke nový závod na lisovanie a spájanie materiálov z hliníkových zliatin pre automobilový priemysel. Jeho výstavba si vyžiadala investíciu vo výške 22,4 milióna eur, z toho 14 miliónov tvorili investície do technológií. Spoločnosť zároveň požiadala prvýkrát vo svojej histórii o pomoc aj štát, ktorý podporil investíciu Matadoru stimulmi vo výške 4,9 milióna eur. Z tejto sumy je priama finančná pomoc 3,2 milióna eur, zvyšok tvoria úľavy na dani.

„Nová hala Matadoru v Nitre je dobrým príkladom spolupráce medzi podnikateľským sektorom a vládou. Často sme obviňovaní, že pomáhame len zahraničným firmám, tu sme však schválili pomoc domácej firme,“ povedal počas dnešného otvorenia prevádzky premiér Robert Fico.

„Vďaka tejto pomoci budeme môcť konkurovať zahraničným firmám, ktoré pomoc od štátu dostali. Nám tie financie pomohli urýchliť stavbu a je to jeden z nástrojov, aby sme sa dokázali vyrovnať zahraničným investorom,“ skonštatoval šéf skupiny Matador Štefan Rosina.

Dcérska firma Matador Automotive Vráble oznámila svoj investičný zámer v septembri 2015. Rozšírenie pôvodného areálu v Nitre zdôvodnila zvyšujúcim sa nárastom objednávok od existujúcich i nových odberateľov. „Bola tu menšia prevádzka. Teraz sme však otvorili novú veľkú lisovňu, ktorá nám umožní zvýšiť kapacitu a dodávať nielen Land Roveru, kde sa budeme uchádzať o zákazky, ale aj odberateľom na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Ukrajine,“ povedal Rosina. Podľa jeho slov musela spoločnosť v uplynulých dvoch rokoch využívať lisovne v Nemecku, pretože kapacity na Slovensku boli nedostatočné. „Teraz sme výrobu stiahli naspäť na Slovensko. Vedľa existujúcej haly máme priestory na umiestnenie ďalších dvoch lisov. V prípade potreby sme schopní veľmi rýchlo dobudovať novú výrobnú halu,“ tvrdí Rosina.

V nových priestoroch vznikne 170 priamych pracovných miest. Ďalších minimálne 400 ľudí nájde prácu v obslužných činnostiach. V prípade vybudovania ďalšej výrobnej haly sa zamestnanosť zvýši o ďalších 150 miest. Matador zamestnáva v súčasnosti vo svojej prevádzke vo Vrábľoch a v Nitre 1200 kmeňových zamestnancov a 250 agentúrnych pracovníkov. „Už teraz je problém s ľuďmi, aj preto zamestnávame momentálne 230 pracovníkov zo zahraničia,“ povedal Rosina. Firma aktívne podporuje aj duálne vzdelávanie, ktoré chce štát zatraktívniť. „Duálne vzdelávanie chceme zatraktívniť aj tým, že by štát prevzal na seba časť nákladov na duálne vzdelávanie. Chystáme aj ďalšie opatrenia. Ak niekto bude chodiť na humanitné smery, nemal by dostať takú podporu zo štátu, ako v prípade technických smerov,“ povedal premiér Fico.

Podľa premiéra budú firmy v budúcnosti bojovať o pracovníkov dvojakým spôsobom. „Jednak si budú vychovávať mladých ľudí, ale budeme aj svedkami kanibalizmu medzi firmami, ktoré budú musieť ponúknuť zamestnancom lepšie podmienky ako konkurencia. Začína nás to výrazne trápiť, máme tu ľudí zo Srbska, ľudia sa na nich sťažujú, je tlak, aby prišli aj z ďalších krajín. Naša pozícia je jasná, budeme sa usilovať maximálne vyčerpať zdroje, ktoré máme medzi nezamestnanými a radikálne sa pustiť do duálneho vzdelávania,“ povedal Fico. „Tá platová špirála sa už roztáča a pre Slovensko by nebolo šťastné, keby sa priveľmi roztočila. Preto treba doviezť ľudí aj zo zahraničia, lebo na Slovensku ich už toľko nie je, koľko by zamestnávatelia potrebovali,“ domnieva sa Rosina.