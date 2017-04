Svet bez práce je ilúzia, vždy budú existovať problémy, ktoré nezvládnu stroje

Zdroj: QZ

Práca nie je pevný koláč, z ktorého si stroje odhryznú stále väčší a väčší kus, pričom by ľuďom zostávalo stále menej a menej. Práca je generovaná firmami a podnikateľmi, ktorí identifikujú ekonomické príležitosti vychádzajúc z problémov, ktoré je potrebné riešiť.

Jedna vec je jasná, pracovný trh prechádza bezprecedentnými zmenami. Výsledky týchto zmien vidíte v novinových titulkoch každodenne. Tradičné pracovné miesta sa stávajú zastarané, továrne zatvárajú svoje brány, firmy presúvajú svoje pobočky kvôli znižovaniu nákladov do nových oblastí, a frustrovaní voliči na to reagujú s hnevom. Zároveň ale napredujú inovácie, rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Snažia sa udržať krok so svetovými problémami a nevyhnutne prinášať možnosti pre ich riešenie.

Napriek tomuto neustálemu úsiliu pretrváva nezamestnanosť na jednej strane a na strane druhej sme svedkami prosperity a vytvárania bohatstva aké sme nikdy predtým nevideli. Mzdy strednej triedy stagnujú, a mnohí sú nútení odísť na horšie platené pracovné miesta. Ale dopyt po kvalifikovaných pracovníkoch nikdy nebol vyšší. Tridsaťosem percent globálnych spoločností sa sťažuje na problémy pri hľadaní talentov, uviedla globálna personálna agentúra Manpower. V oblasti vedy, technológií, inžinierstva a matematiky, je problém nájsť kvalifikovanú silu ešte väčší.



Nezamestnanosť a stagnácia miezd zostáva problémom z dvoch dôvodov



Po prvé, pracovné miesta vyžadujúce strednú kvalifikáciu sú nahradzované automatizáciou, ale pracovníci nie sú preškolovaní aby mohli nastúpiť na miesto, kde sa vyžaduje vyššia kvalifikácia.

Po druhé, sú to geografické obmedzenia. Talent je oveľa širšie distribuovaný ako pracovné miesta.

Stručne povedané, nemáme problém s pracovnými miestami, máme problém so zručnosťami a geografický problém.

Ak máte malé deti, asi by bolo zbytočné sa ich pýtať, čím by chceli byť až vyrastú. S najväčšou pravdepodobnosťou totiž budú robiť niečo, čo nám dnes ani nezíde na um. Podľa istého odhadu, 65 % detí nastupujúcich do prvého ročníka základnej školy v roku 2016, bude po škole pracovať v oblasti, ktorá dnes ešte ani neexistuje. Ako napísal ekonomický redaktor Matthew Bishop, "je jednoduchšie vidieť pracovné miesta, ktoré zaniknú, ako si predstaviť pracovné miesta, ktoré budú vytvorené."







Správa Svetového ekonomického fóra "Future of Jobs" z roku 2016 zistila, že každá tretia zo základných zručností potrebných pre pracovné miesta v roku 2020, dnes nie sú považované za dôležité. To je na zamyslenie, už o tri alebo štyri roky, bude viac ako 30 % základných zručností pracovnej sily niečo úplne nové.

Future of Jobs navyše odhaľuje, že niektoré priemyselné odvetvia zažívajú pozitívny rast pracovných príležitostí, ale už majú problémy s obsadzovaním takýchto pozícií kvalifikovanými ľuďmi. Podľa prieskumu Manpower patria medzi odvetvia, ktoré zažijú najväčší nárast počtu pracovných miest zákaznícky orientované pozície, ľudské zdroje a IT.

Inými slovami, problémy s obsadzovaním určitých druhov pozícií (najmä v technologickej sfére) naznačuje, že skutočným problémom je nesúlad zručností. Stojíme pred úlohou zabezpečiť, aby sa pracovníci s potrebnými zručnosťami spojili s firmami, ktoré ich potrebujú.

Svetové ekonomické fórum v tejto súvislosti hovorí o potrebnej príprave odborníkov. Prejsť na model celoživotného vzdelávania, školení . Diskusie v rámci komunity World Economic Forum odhalili rastúcu nerovnováhu medzi tým, kde ľudia žijú a kde sú tie najlepšie platené miesta. Globálne trhy práce naďalej podstúpia dlhodobý trend zvýšenej polarizácie, vysoko kvalifikované pracovné miesta sú sústredená predovšetkým vo veľkých mestských oblastiach. Ak nebudeme tento problém riešiť teraz, riskujeme zvýšenie geografických nerovností v budúcnosti.

Vzdialená práca a nezávislí odborníci na voľnej nohe, by v istej miere mohla túto rozširujúcu sa priepasť pomôcť preklenúť. Ďalšia štúdia, tentoraz z dielne Stanford Graduate School of Business zistila, že 96 % transakcií na pracovnom trhu sa odohráva medzi stranami, ktoré sú viac ako 80 kilometrov od seba. Vďaka technológiám a uľahčenej komunikácii sa čoraz viac presadzuje práca na diaľku. Dnes je vďaka technológiám pre firmy nákladovo efektívnejšie mať odborníkov mimo najväčších miest, rovnako ako hľadať talenty aj v odľahlejších geografických oblastiach, ktoré boli doteraz mimo dosahu. Ale je to tiež prínos pre opačnú stranu, pracovníci na voľnej nohe sa dostanú k vyššej mzde od veľkých koncernov, než čo by zarobili na miestnom pracovnom trhu.





Ak chceme skutočne preklenúť tieto rastúce geografické a zručnostné medzery, musia firmy aj pracovníci reagovať pružnejšie. Firmy by mali začať premýšľať nad rámec tradičných modelov prijímania zamestnancov a zvážiť vzdialenú prácu, rovnako možnosti pracovníkov, ktorí u nich nebudú na TPP.

Musíme prestať rozmýšľať v kontexte, že rastie problém nezamestnanosti, lebo pracovné miesta zanikajú. Skutočným problémom je nedostatok potrebných zručností na miestach, kde ich potrebujú. Kým budú problémy vyžadujúce riešenia, budú aj pracovné miesta. Najväčšou prekážkou zostáva predvídanie zmien, aby sme im vedeli prispôsobiť školenia pre získavanie potrebných zručností, takých zručností aké bude naša ekonomika v budúcnosti potrebovať. Zároveň sa pokúsiť nájsť spôsoby na odstránenie geografických mantinelov, ktoré bránia prístupu k lepším miestam.