Strata zamestnania kvôli robotom: Kanada vsádza na univerzálny základný príjem

Zdroj: quartz

Foto: thinkstock

dnes 0:28 -

Presne touto cestou sa chce vybrať kanadská provincia Ontario. Liberálna strana, ktorá má v provincii vládnu väčšinu, sa v súčasnosti zameriava na zavedenie pilotného programu v rámci ktorého bude univerzálny základný príjem rozdeľovať v troch mestách už na jar tohto roku. Aj keď ešte nie je celkom jasné, ako bude systém vyzerať, mnohé sa dozvieme z materiálu, ktorého autorom je Hugh Segal, bývalý člen kanadského Senátu, dnes pôsobiaci na Massey College University of Toronto.

Segal odporúča nastaviť pravidlá tak, aby pokrývali minimálne do troch štvrtín oficiálnu hranicu chudoby v Kanade. Na tejto úrovni by dospelý človek dostával ročný základný príjem vo výške 16 989 dolárov, čo je takmer dvojnásobok platby v rámci súčasného programu sociálnej starostlivosti provincie (8472 dolárov).

Viac ako 1,7 milióna ľudí v Ontáriu žije z príjmov pod hranicou chudoby, to znamená 20 676 dolárov na jednu osobu, alebo 41 351 dolárov na štyroch ľudí v domácnosti. Vyplýva to z údajov z roku 2011 zozbieraných štatistickým úradom. Mnohí zástupcovia tejto chudobnej vrstvy prišli o prácu v rokoch 2000 až 2007 keď sa rušili pracovné miesta v automobilovom priemysle a ďalších odvetviach spracovateľského priemyslu.

Jedným z najhoršie postihnutých miest je Oshawa, ktorá prešla celým radom škrtov, podobne ako jedna z najväčších fabrík General Motors v Severnej Amerike. Ben Earle z miestneho think-tanku Durham Workforce, odhaduje, že mesto, ktoré sa nachádza asi hodinu cesty na východ od Toronta, stratilo za ostatných 15 rokov 4000 pracovných miest. Earle predpokladá, že väčšia časť týchto pracovných miest sa už nikdy neobnoví. Tisíce bývalých pracovníkov v automobilovom priemysle sú teraz v neistých podmienkach, trápia ich nižšie platy, pracujú na dohodu, a majú aj menšie výhody, ak vôbec nejaké majú, hovorí Earle.

Provincia Ontario tvorí asi 40 % celkového ekonomického výkonu Kanady. Ústredným bodom hospodárskej politiky liberálov 'je nahradiť tradičnú výrobu novými "znalostnými" pracovnými miestami v oblastiach, ako je lekársky výskum a finančné technológie. Mnohí ekonómovia sú presvedčení, že univerzálny základný príjem by mohol pomôcť k takémuto posunu. "Je čas, aby sme začali zvažovať určitý druh základného príjmu z dôvodu zmeny povahy práca vďaka automatizácii," hovorí Chris Ballard, minister zodpovedný za iniciatívu ohľadom základného príjmu. "Ak sa to nastaví správne, univerzálny príjem by mohol poskytnúť príležitosti pre ľudí, aby skúsili vlastné podnikanie, pretože sa nebudú musieť starať o základné potreby, s tým by sme im pomohli aspoň na krátky čas, kým si vytvoria svoj podnikateľský zámer," hovorí Earle. "Rovnako tak by sme tým pomohli ľuďom, ktorí sa chcú vrátiť do školy. Hlavne pokiaľ by šlo o doplnenie si vzdelania a zručností, pre lepšie uplatnenie sa na pracovnom trhu."

V 101-stranovom diskusnom dokumente sa Segal odvoláva aj na to, že to, v rámci spätnej väzby od 40 odborníkov a 14 verejných konzultácií o uskutočniteľnosti univerzálneho základného príjmu, nie každého táto myšlienka nadchla. Kritici tvrdia, že testovanie základného príjmu odsúva zmysluplné kroky na riešenie chudoby. Karl Widerquist, profesor politickej filozofie a ekonóm na Georgetown University vo Washingtone, DC, hovorí, že nebezpečenstvo je v tom, že vláda Ontaria by tým ospravedlnila odkladanie drahších politických zmien ako je riešenie nedostatočného sociálneho zabezpečenia alebo zvýšenie minimálnej mzdy. Podobne skeptický je aj David Macdonald, senior ekonóm kanadského Centra pre politické alternatívy. Obáva sa, že ak sa naozaj začnú rozdávať peniaze, výsledná cenovka by donútila vládu k zníženiu iných sociálnych programov. Vláda provincie Ontario sa zaviazala, že pilot zatiahne so svojho rozpočtu, ale presné náklady nevyčíslila, ani to, odkiaľ budú peniaze pochádzať.

"Vláda neuspeje so zavedením základného príjmu, vzhľadom k svojej bilancii. Ani dve predchádzajúce stratégie na znižovanie chudoby, ktoré navrhla v rámci ďalekosiahlej štrukturálnej reformy, nič nezmenili,“ hovorí Mike Balkwill ktorý zastupuje skupinu aktivistov proti chudobe v Ontario. "Táto vláda naozaj neurobila nič pre ľudí v hlbokej chudobe," hovorí Balkwill. Tieto kroky smerom k základnému príjmu sú ďalším kolom." Namiesto čakania, výsledky pilotnej kampane v by boli k dispozícii až o tri roky, aktivisti vyzývajú na okamžité zvýšenie sociálnej pomoci v provincii a poskytnúť tak určitú úľavu pre chudobných ľudí ihneď.

Vláda dostala viac ako 34 000 odpovedí na nedávny internetový prieskum, čo bolo najviac v on-line konzultácii v provincii vôbec. Hoci zamestnanci stále vyhodnocujú zozbierané údaje, vláda sa už vyjadrila, že pätná väzba je všeobecne za podporu pilotného projektu. Kompletné údaje z prieskumu zverejní až tento rok v zime. Widerquist hovorí, že pilot z Ontaria prispjeje k všeobecným diskusiám o vhodnosti nepodmieneného príjmu. Ale či je navrhnutý správne a či bude fungovať, a na to, či bude mať širšie uplatnenie, je potrebných viac údajov. Pričom ale úspešnosť by sa nemala podľa neho merať len tým, či sa vďaka príjmu ľudia rozhodnú hľadať si zamestnanie vo väčšej miere. Pri základnom príjme môžu byť ľudia dlhšie nezamestnaní, pretože majú teoreticky väčšiu motiváciu doplniť si vzdelanie a nájsť si lepšiu prácu, ako pri súčasnej politike sociálneho zabezpečenia. Okrem toho, základný príjem by podľa Widerquista mohol zlepšiť aj celkovú pohodu jednotlivca, vyriešilo by sa pokrytie nákladov na zdravotnú starostlivosť, a pôsobilo by to ako stimul pre zamestnávateľov, aby zabezpečili lepšie mzdy a pracovné istoty. Ak sa otvoria nové možnosti, firmy sú viac naklonené ponúknuť konkurenčnejšie pracovné balíčky.

S univerzálnym základným príjmom už experimentovali rôzne jurisdikcie. Základný príjem zvaný Mincome skúšali v Manitobe, Kanade v roku 1970. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov bol projektu zastavený a nie celkom presne vyhodnotený. S podobnými pokusmi majú skúsenosti aj Spojené štáty, výsledky nie sú jednoznačné. India práve teraz vážne uvažuje o zavedení základného príjmu na celoštátnej úrovni po tom, čo tri pilotné programy poukázali na pozitívny vplyv na pracovnom trhu, peniaze dostávajú prevažne dievčatá, ženy a osoby so zdravotným postihnutím. Na druhom konci sveta, vo Fínsku, začala s pilotným programom 9. Januára tohto roka. Počas nasledujúcich dvoch rokov dostane zhruba 2000 náhodne vybraných nezamestnaných Fínov 560 eur mesačne. Nemusia si hľadať prácu, ale aj ak by pracovali, o základný príjme neprídu.







Guy Standing, profesor na University of London v Anglicku, ktorý sa zaoberá štúdiom základného príjmu už asi 30 rokov, predpovedá, že nedávne a pokračujúce experimenty budú predstavovať ešte dlhú cestu k legitimizácii takéhoto kroku a k cieľu, keď ho budú brať politické elity vážne. V severnej Amerike sa pilotným projektom garantovaného príjmu zaoberá technologický Y Combinator, predovšetkým z pohľadu financovania. "Dizajn ešte treba dokončiť," hovorí Standing, ktorý pomáha s plánovaním. Aj Kanadská najmenšia provincia, Prince Edward Island, oznámila plány v decembri minulého roka, že by chcela otestovať základný príjem pre jej 149 000 obyvateľov.