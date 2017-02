Rebríček 32 najvýkonnejších ekonomík sveta do roku 2050

Zdroj: businessinsider

Analytici PwC sa pozreli na to, ktorá zo svetových ekonomík bude za 33 rokov najväčšia a najsilnejšia. Správu nazvali "Dlhodobý pohľad: Ako sa zmení globálny ekonomický poriadok do roku 2050". Do správy vybrali 32 krajín a zoradili ich podľa očakávaného globálneho hrubého domáceho produktu z pohľadu parity kúpnej sily. Parita kúpnej sily sa používa makroekonomike na určenie ekonomickej produktivity a životnej úrovne medzi jednotlivými krajinami naprieč určitým časovým obdobím.

S výnimkou USA, sa mnohé zo súčasných svetových ekonomických lídrov prepadne v rámci rebríčka. Také Japonsko a Nemecko nahradí India a Indonézia, ktoré sú v súčasnosti považované za rozvíjajúce sa trhy.

32. Holandsko - 1,496 bilióna dolárov

31. Kolumbia - 2,074 $ bilióna dolárov

30. Poľsko - 2,103 $ bilióna dolárov

29. Argentína - 2,365 $ bilióna dolárov

28. Austrália - 2,564 $ bilióna dolárov

27. Južná Afrika - 2,570 $ bilióna dolárov

26. Španielsko - 2,732 $ bilióna dolárov

25. Thajsko - 2,782 $ bilióna dolárov

24. Malajzia - 2,815 $ bilióna dolárov

23. Bangladéš - 3,064 $ bilióna dolárov

22. Kanada - 3,1 bilióna dolárov

21. Taliansko - 3,115 $ bilióna dolárov

20. Vietnam - 3,176 $ bilióna dolárov

19. Filipíny - 3,334 bilióna dolárov

18. Južná Kórea - 3,539 $ bilióna dolárov

17. Irán - 3,900 $ bilióna dolárov

16. Pakistan - 4,236 $ bilióna dolárov

15. Egypt - 4,333 $ bilióna dolárov







14. Nigéria - 4,348 $ bilióna dolárov

13. Saudská Arábia - 4,694 $ bilióna dolárov

12. Francúzsko - 4,705 $ bilióna dolárov

11. Turecko - 5,184 $ bilióna dolárov

10. Veľká Británia - 5,369 $ bilióna dolárov

9. Nemecko - 6,138 $ bilióna dolárov

8. Japonsko - 6,779 $ bilióna dolárov

7. Mexiko - 6,863 $ bilióna dolárov

6. Rusko - 7,131 $ bilióna dolárov

5. Brazília - 7,540 $ bilióna dolárov

4. Indonézia - 10,502 $ bilióna dolárov

3. Spojené štáty americké - 34,102 $ bilióna dolárov

2. India - 44,128 $ bilióna dolárov

1. Čína - 58,499 $ bilióna dolárov.