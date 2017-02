Krugman: Trump nie je žiaden populista!

Zdroj: NYTimes;patria

Cardiff Garcia na stránkach Financial Times pekne opísal to, čo sa môže za vlády Donalda Trumpa stať s americkou ekonomikou. Využil na to klasický model založený na práci ekonómov Dornbuscha a Edwardsa, ktorí analyzovali makroekonomický populizmus v Latinskej Amerike. Garcia poukazuje najmä na to, že prudký rast vládnych výdavkov a zvyšovanie miezd zvyčajne vedú k prvotnému slastnému pocitu, po ktorom ale prichádza kolaps.

Zamyslenie je to pekné, ale má jednu chybu: Trump nie je skutočným populistom, len sa za neho vydáva v jednej veľkej televíznej reality show. Napríklad v Čile za vlády skutočného populistu Allendeho došlo k prudkému rastu podielu vládnych výdavkov na HDP. Ak by k niečomu podobnému malo dôjsť v USA, znamenalo by to zvýšenie vládnych výdavkov asi o 1 bilión dolárov ročne.



Smeruje Trump k niečomu takému? Do svojej vlády vybral skupinu plutokratov a stavia sa proti zvyšovaniu minimálnych miezd. Hovorí o infraštruktúre, ale jediný náznak nejakého konkrétneho plánu sa objavil vo forme určitého daňového zvýhodnenia súkromných investorov. Jeho výsledkom by ale nebolo žiadne prudké zvýšenie investícií do infraštruktúry. Zdá sa, že Trump vyvolá prudký rast rozpočtových deficitov, ale príčinou bude najmä zníženie daňového zaťaženia bohatých a podpora strednej a nižšej triedy naopak prudko poklesne.

Snaží sa vystupovať ako človek, ktorý sa postavil liberálnym elitám. Možno by sme ho za populistu mohli sčasti považovať kvôli protekcionizmu, ale jeho celkový ekonomický program nemá s populizmom veľa spoločného. To potom znamená, že nepríde ani krátky "slastný okamih", ktorý by ekonomike jeho politika priniesla. Je možné, že nastane boom ťahaný znížením daní, avšak na výdavkovej strane žiadnu stimuláciu nečakajme.







Pravdou však zostáva, že Trump zatiaľ robí zo svojej pozície maximum pre to, aby svoje sľuby dodržal. V "kontrakte s voličmi" to rozdelil do troch skupín:

Korupcia a záujmové skupiny vo Washington D.C.

1. Úprava ústavy, aby počet funkčných období členov Kongresu bol limitovaný (bude vyžadovať súhlas Kongresu)

2. Prerušenie náboru zamestnancov štátnej správy, s výnimkou rezortu obrany, bezpečnosti a zdravotníctva - splnené

3. Každá nová regulácia má nahradiť dve existujúce - splnené (krok vítaný najmä súkromným sektorom, aj keď ešte len prax ukáže, nakoľko sa osvedčí.)

4. Päťročný zákaz pre bývalých zamestnancov Bieleho domu a Kongresu po opustení štátnej služby lobovať

5. Zákaz lobingu bývalých zamestnancov Bieleho domu pre cudzie vlády

6. Zákaz toho, aby zahraniční lobisti prispievali na americké volebné kampane



Sedem krokov k ochrane amerických pracovníkov

1. Oznámi úmysel znovu vyjednať dohodu NAFTA alebo sa z nej stiahnuť - splnené (iba verbálne, nie výnosom)

2. Oznámi odchod z obchodnej dohody TPP - splnené (aj keď dohoda tak ako tak nebola ratifikovaná Kongresom)

3. Príkaz ministrovi obchodu označiť Čínu ako menového manipulátora (toto bude problematické dokázať, lebo Čína už pár rokov intervenuje skôr k posilneniu jüanu, než naopak)

4. Príkazy ministrovi obchodu a splnomocnencovi pre obchod identifikovať všetky nekalé obchodné praktiky, ktoré poškodzujú amerických pracovníkov, a prikázať im, aby použili všetky nástroje amerického a medzinárodného práva na to, aby tomu zabránili

5. Prelomiť limity ťažby ropy, plynu a uhlia

6. Umožniť výstavbu infraštruktúry, napríklad ropovodu Keystone – splnené

7. Zrušiť platby environmentálnych programov OSN, namiesto toho peniaze využiť na vylepšenie vodnej a environmentálnej infraštruktúry USA



Päť krokov k obnoveniu bezpečnosti a vlády práva a ústavy

1. Zrušenie všetkých protiústavných exekutívnych príkazov vydaných prezidentom Obamom

2. Spustiť proces náhrady sudcu Najvyššieho súdu Scalia - splnené (nominovaný bol konzervatívny sudca Neil Gorsuch)

3. Zrušiť federálne príspevky mestám, ktoré skrývajú utečencov - splnené (podpísané spoločne s výnosom o výstavbe múru na hranici s Mexikom)

4. Začať s odsunom viac ako dvoch miliónov nelegálnych imigrantov a zrušiť víza krajinám, ktoré ich odmietnu vziať späť

5. Zrušiť imigráciu z regiónov, odkiaľ USA hrozí terorizmus - splnené (aj keď záleží na tom, čo si o siedmich krajinách na zozname môžeme myslieť)



Ako je vidieť, Trump toho má v najbližších týždňoch ešte veľa pred sebou, najmä pretlačenie novej legislatívy proti lobingu, ale aj kroky namierené proti Číne, na ktoré nepotrebuje súhlas Kongresu. Kým všetky doterajšie výnosy sa venovali najmä domácej politike a bezpečnosti a rušeniu obchodných dohôd, práve v prípade protičínskych výnosov bude zaujímavé sledovať, ako sa ázijská veľmoc postaví tvárou v tvár Trumpovej administratíve.