Vyššia inflácia v Nemecku euru nemusí pomôcť

Včera ráno zverejnený index spotrebiteľských cien z Francúzska skončil lepšie keď prekvapil rastom o 0,3% na mesačnej báze oproti trhom odhadovanému nárastu o 0,2% po minulej stagnácii cien. HICP na ročnej báze rástol o 0,8% oproti odhadovanému 0,7%. Obchodníci sa však sústredili najmä na dáta z najdôležitejšej ekonomiky eurozóny Nemecka, ktoré pozitívne prekvapili. Najprv bola zverejnená zmena nezamestnanosti poklesla viac a to o 17 000 miest miesto očakávania poklesu na úrovni 5000 miest. Prekvapením však bola najmä inflácia, keď CPI vzrástol o 0,7% oproti očakávaným 0,6% na mesačnej báze. Na ročnej báze išlo o nárast spotrebiteľských cien o 1,7% oproti trhom očakávanému nárastu o 1,4%. Tieto hodnoty sa už blížia cieľu ECB, ktorá chce infláciu tesne pod 2%. Problémom pre ECB však ostáva fakt, že tento rast cien je vyvolaný najmä stabilizáciou na trhu s energiami a súčasne nedochádza k rastu jadrovej inflácie, ktorá ostáva nízko. Druhým negatívnym faktorom sú veľké rozdiely v inflačných tlakoch najväčších ekonomík, keď ročná inflácia v Taliansku dosahuje len 0,1% a vo Francúzsku 0,6%. Naopak inflácia v Španielsku akceleruje (1,5%) obdobne ako v Nemecku (1,7%), čo súvisí so zlepšujúcimi sa podmienkami na trhoch práce. Tretí faktor sú politické riziká a neistota a preto ECB pravdepodobne bude pokračovať v ohlásenom tlačení peňazí. To dokumentuje aj vývoj EURUSD, ktorému dáta inflácie nepomohli a naopak euro aj v kontexte silných správ z USA oslabilo na nové 14 ročné minimá.

EURUSD za posledných 14 rokov

zdroj: bloomberg.com