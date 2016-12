BCPB - Oznam

dnes 17:46 -

BRATISLAVA 29. decembra (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 227, ISIN: SK4120009762, dňa 16.1.2017, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 16.1.2017.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- a dátumom splatnosti štátnych dlhopisov emisie č. 219, ISIN: SK4120008301, dňa 19.1.2017, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 19.1.2017.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- štátnych dlhopisov emisie č. 228, ISIN: SK4120010430, dňa 21.1.2017, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity informovala BCPB, že dátum výplaty bude 23.1.2017.

V súvislosti s výplatou výnosov:

- of government bonds No. 229, ISIN: SK4120011420 on January 21, 2017, Debt and Liquidity Management Agency has informed BSSE that the payment date will be January 23, 2017.