Boeingu hrozí v Spojených štátoch trestné stíhanie pre nehody lietadiel 737 MAX

Americkému výrobcovi lietadiel Boeing hrozí v Spojených štátoch trestné stíhanie kvôli nehodám jeho lietadiel 737 MAX v rokoch 2018 a 2019. Americké ministerstvo spravodlivosti totiž dospelo k záveru, že firma porušila podmienky dohody, ktorá ju pred trestným stíhaním chránila. Informovali o tom agentúra AP a server BBC.

Pri nehodách lietadiel 737 MAX v Indonézii a Etiópii zomrelo celkovo 346 ľudí. Boeing v januári 2021 uzavrel s ministerstvom dohodu, že zaplatí 2,5 miliardy dolárov, aby urovnal obvinenia zo zatajovania informácií ohľadom vývoja lietadiel 737 MAX pred Federálnym úradom pre letectvo (FAA).

Ministerstvo však teraz uviedlo, že Boeing nepodnikol požadované opatrenia na prevenciu a detekciu podvodov vo firme. Boeing porušenie podmienok dohody popiera. Firma má teraz do 13. júna čas na predloženie oficiálnej reakcie na tvrdenia ministerstva. To plánuje do 7. júla rozhodnúť, či začne trestné stíhanie.

„Veríme, že, podmienky dohody dodržiavame, a sme radi, že máme možnosť oznámiť ministerstvu svoj postoj k tejto záležitosti,“ uviedla firma. Dodala, že bude vo vzťahu k ministerstvu postupovať s maximálnou transparentnosťou.

Príbuzní obetí nehôd podľa serveru BBC vyzývajú na začatie trestného stíhania spoločnosti Boeing. Právnik Paul Cassell zastupujúci niektorých príbuzných obetí označil rozhodnutie ministerstva, že Boeing porušil podmienky dohody, za „prvý pozitívny krok, na ktorý rodiny dlho čakali“. „Potrebujeme však, aby ministerstvo podniklo ďalšie kroky a pohnalo Boeing na zodpovednosť,“ dodal.