Francúzska ekonomika sa v 3. štvrťroku vrátila k rastu

Francúzska ekonomika v 3. štvrťroku ožila a vrátila sa k rastu tak, ako naznačil rýchly odhad. Pomohol jej domáci dopyt, zatiaľ čo príspevok zahraničného obchodu k vývoju ekonomiky bol negatívny. Informoval o tom štatistický úrad Insee.

Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska v 3. štvrťroku vzrástol o 0,2 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi, keď ešte medzikvartálne klesol o 0,1 %.

Spotrebiteľské výdavky v období júl-september tiež ožili a zvýšili sa o 0,1 % po predchádzajúcej stagnácii. Tvorba hrubého fixného kapitálu sa zrýchlila na 0,7 % z 0,4 % v 2. štvrťroku.

Celkovo sa tak domáca spotreba podieľala 0,2 percentuálneho bodu na raste HDP v 3. štvrťroku 2016.

Dovoz do Francúzska v 3. kvartáli strmo vyskočil, až o 2,5 %, čo je v ostrom kontraste s jeho znížením o 1,5 % v predchádzajúcich troch mesiacoch. Aj export zrýchlil, ale nie tak ako import. Konkrétne vývoz z Francúzska za tri mesiace do konca septembra stúpol o 0,7 % po 0,1-% zvýšení. Zahranično-obchodná bilancia v 3. kvartáli negatívne prispela k HDP, a to -0,6 percentuálneho bodu.