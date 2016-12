Bailout: Talianska vláda schválila záchranný balík pre Monte dei Paschi

Zdroj: TASR;ČTK

Cieľom tohto kroku je podľa kabinetu čo najlepšie ochrániť úspory občanov a udržať silný a solídny bankový sektor. Uviedol to premiér Paolo Gentiloni po skončení krízového zasadania vlády.



Vláda zvolala schôdzu ešte vo štvrtok (22.12.) večer po tom, keď MPS uviedla, že nedokáže vlastnými silami získať do 31. decembra čerstvý kapitál vo výške 5 miliárd eur a splniť tak podmienky Európskej centrálnej banky (ECB).Banka totiž dopadla najhoršie pri júlových záťažových testoch Európskeho úradu pre dohľad nad bankami. Tie odhalili, že nemá dostatok vlastného kapitálu, ktorým by dokázala pokryť straty zo zlých úverov.



MPS začiatkom tohto týždňa spustila predaj akcií, ktorý sa skončil vo štvrtok popoludní. Predstavenstvo banky následne oznámilo, že výnos z predaja nedosiahol cieľovú hranicu 5 miliárd eur.



"Dnešok je významným dňom pre Monte dei Paschi, dňom, kedy dochádza k obratu a (banka) je schopná vrátiť istotu svojim vkladateľom," vyhlásil podľa agentúry Reuters Gentiloni na popolnočnej tlačovej konferencii po skončení mimoriadneho rokovania talianskeho kabinetu. Monte dei Paschi krátko po tomto pojednávaní uviedla, že o štátnu pomoc oficiálne požiada.

Novovytvorený fond by mal slúžiť bankám, ktoré nebudú schopné zabezpečiť si dostatočný kapitál pre svoju existenciu. Predpokladá sa, že ako prvý z neho bude čerpať práve Monte dei Paschi, ktorá je najstaršou bankovou inštitúciou na svete.

Podobne ako ďalšie talianske banky sa Monte dei Paschi zápasí s veľkým objemom nesplácaných úverov. V stredu banka varovala, že by do štyroch mesiacov mohla vyčerpať všetku svoju hotovosť. Vo štvrtok potom oznámila krach svojho plánu na získanie potrebného kapitálu v objeme piatich miliárd eur od súkromných investorov.





Monte dei Paschi potrebuje dodatočný kapitál, aby pokryla straty spojené s plánom odpredať zlé úvery v objeme 27 miliárd eur, ako to požaduje Európska centrálna banka (ECB). Na získanie kapitálu má talianska banka čas do konca tohto roka, ECB tento mesiac odmietla jej žiadosť o predĺženie lehoty. Monte dei Paschi v júli neprešla európskymi záťažovými testami, v ktorých bola označená za najslabší banku v Európe.

Talianska vláda uviedla, že podrobnosti plánu na záchranu banky založenej v roku 1472 ešte len budú vypracované. "Táto záchrana bude vyžadovať nový podnikateľský plán, ktorý budú musieť schváliť európske úrady a ktorý tretie najväčšie talianske banke umožní obnoviť prevádzku na plný výkon," uviedol minister hospodárstva Pier Carlo Padoan.

Taliansky parlament už v stredu schválil požiadavku vlády, aby si mohla požičať až 20 miliárd eur na podporu bankového sektora. Ak vláda celú túto sumu využije, zhorší to už tak napätý stav verejných financií. Taliansky verejný dlh sa teraz pohybuje okolo 133 percent hrubého domáceho produktu, čo je druhá najvyššia úroveň v eurozóne po Grécku.

Monte dei Paschi sa už roky snaží dostať z problémov, ktoré ohrozujú úspory tisícov Talianov. Je však možné, že ani záchranný balík od vlády všetky ich peniaze neochráni. Podľa pravidiel Európskej únie musia totiž investori akceptovať určité straty, až potom môže vláda poskytnúť banke pomoc z peňazí daňových poplatníkov. Pre 40.000 drobných majiteľov akcií MPS však bude pomoc od vlády znamenať straty, čo je politicky "výbušný" krok.



Medzi talianske banky, ktoré by v najbližších mesiacoch mohli mať tiež problémy so získaním nového kapitálu od súkromných investorov, patrí napríklad Banca Popolare Di Vicenza, Veneto Banca a Banca Carige. Vysoký objem nesplácaných úverov v talianskom bankovom sektore je pozostatkom globálnej finančnej krízy z rokov 2008 a 2009. Hodnota zlých úverov v Taliansku dosahuje 356 miliárd eur (9,6 bilióna korún), čo zodpovedá asi tretine ich celkového objemu v eurozóne.