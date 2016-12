Lyžovať sa začína už aj v Lopušnej doline pri Svite

dnes 9:01 -

V podtatranskom lyžiarskom stredisku Lopušná dolina neďaleko mesta Svit odštartujú lyžovačku dnes. Na svahoch sa nachádza aktuálne 30-40 cm snehu. Spustené budú dva vleky, jeden väčší a druhý menší určený pre detských lyžiarov.

Konateľ strediska František Jurčo uviedol, že v zasnežovaní technickým snehom budú v stredisku pokračovať aj naďalej, nakoľko prírodný sneh chýba aj v regióne pod Tatrami. Areál v Lopušnej doline je otvorený denne od 8.30 do 15.30 h. K dispozícii bude aj večerné lyžovanie, a to od 26. decembra do konca roka v čase od 18.00 do 20.30 h. Ako pre TASR priblížil Jurčo, zo zasnežovaním v podtatranskom stredisku začali už v polovici novembra. Pribrzdilo ho však výrazné oteplenie.

Najväčšou novinkou v okolí lyžiarskeho strediska je vynovená cesta. Približne 1,1 km úsek z celkovej dĺžky 2,9 km dostal kompletne nový asfalt. Na zvyšnej časti cesty opravili výtlky.

Lyžiarske stredisko Lopušná dolina sa nachádza zhruba tri kilometre od podtatranského mesta Svit. Leží v nadmorskej výške 777 metrov s prevýšením do výšky 916 metrov. V ponuke má štyri vleky s dĺžkou od 150 do 700 metrov, z toho dva sú pre začínajúcich lyžiarov.